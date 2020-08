Bang & Olufsen Beoplay H95: le luxe dans le design et la promesse de jusqu’à 38 heures d’autonomie tout en maintenant l’annulation active

Dans les casques, le sans fil et la suppression du bruit sont à la mode, mais ce ne sont pas seulement les petits casques qui font vivre l’utilisateur et il y a encore des propositions de casques circumauraux comme celui de Bang & Olufsen, se plaçant une fois de plus dans le haut de gamme. Il s’agit du nouveau BeoPlay H95, avec un design pliable et les lignes de design sobres et élégantes qu’ont habituellement les produits de la marque danoise.

Des écouteurs qui sont loin de ce que proposait le Beoplay E8 Sport et qui concurrenceront directement des alternatives comme le produit phare de Sony dans cette ligne, le Sony WH 1000XM4. Ce qui ressort: annulation active du bruit et adaptable et une autonomie qui approche les 40 heures.

Fiche technique Bang & Olufsen Beoplay H95

Bang & Olufsen Beoplay H95 COUPLAGE Circonaurale fermée DIAPHRAGME Titane, 40 mm AIMANT Néodyme Connectivité Bluetooth 5.1 Annulation du bruit Actif et adaptable FRÉQUENCE DE RÉPONSE 20 à 22 000 Hz SENSINILITÉ 12 ohms +/- 15% PROFIL SONORE A2DP, AVRCP, HFP et HSP



101,5 dB, 1 mW à 1 kHz AUTONOMIE Jusqu’à 38 heures théoriques (ANC actif)



Charge via USB Type-C POIDS Casque: 323 g

Boîte en aluminium: 500 g DIMENSIONS Casque: 185 x 165 x 80 mm

Boîte en aluminium: 200 x 180 x 63 mm PRIX 800 euros

Design élégant et jusqu’à 38 heures d’autonomie

En tant que casque serre-tête, il est important qu’ils ne se fatiguent pas après des heures de lecture et qu’ils soient confortables, et en ce sens B&O promet un ajustement confortable qui s’adapte bien à l’oreille. Ils sont de forme ovale et la partie de l’oreille est composée de cuir d’agneau et mousse mémoire malléable, qui, expliquent-ils, fournit déjà un certain degré d’annulation passive du bruit.

Comme on le voit habituellement dans les produits de la marque, dans ce cas, le cadre est en aluminium, tout comme l’étui de transport inclus. À l’intérieur sont cachés, entre autres composants, les Haut-parleurs revêtus de titane de 40 millimètres et aimants en néodyme, promettant ainsi une bonne performance sonore.

L’une des principales revendications est la annulation active adaptative du bruit, avec son propre système basé sur le traitement numérique qui utilise deux types de microphones (il y en a quatre au total) recherchant le degré maximal d’annulation des sons indésirables. De plus, ils ont Bluetooth 5.1 et les codecs ACC et aptXTM, qui promettent une faible latence et un faible débit (débit binaire).

Avec l’annulation activée, l’autonomie de ces écouteurs est à la hauteur 38 heuresSelon B&O, jusqu’à 50 heures si nous n’activons pas cette fonction. Ils ont un port de charge USB Type-C et un temps de charge d’environ deux heures pour leur batterie au lithium de 1100 mAh, et un câble USB A-USB C, un câble audio et un adaptateur pour l’avion sont livrés.

Prix ​​et disponibilité du Bang & Olufsen Beoplay H95

Les nouveaux écouteurs Bang & Olufsen sont désormais disponibles sur le site Web de la société au prix de 800 euros., à commencer par une édition spéciale de 95 exemplaires en commémoration du 95e anniversaire de l’entreprise (avec un «1/95) sérigraphié sur les écouteurs et sur la boîte). Ils seront ensuite disponibles dans leur édition standard et en gris clair, pour le même prix.