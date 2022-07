Bane de Tom Hardy avait une voix très différente dans The Dark Knight Rises Preview avant la sortie du film

Avant de Le chevalier noir se lève Sorti en salles il y a dix ans, des changements majeurs ont dû être apportés à la voix de son principal méchant. Écoutez à quoi il ressemblait à l’origine:

Le film de 2012 a mis fin à la trilogie de Christopher Nolan, Batman (Christian Bale) revenant pour sauver le monde de Bane (Tom Hardy) et de sa bande de mercenaires.

Lors de sa sortie, le film a rencontré des critiques élogieuses de la part des fans et des critiques. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.

Lors d’un premier aperçu du film à l’IMAX en 2011, le public s’est plaint de ne pas comprendre un mot que Bane disait tout au long de l’histoire.

Dans les images de la projection, le dialogue du méchant musclé est vraiment indéchiffrable – ce qui, je suppose, a du sens, étant donné que son personnage porte un grand vieux masque.

Mais réagissant aux critiques, Nolan et son équipe ont redoublé le film avant sa sortie officielle, rendant son discours beaucoup plus clair.

Parlant à Wired de l’origine de la voix menaçante de son personnage, Hardy a déclaré que c’était une création sur laquelle lui et le réalisateur avaient travaillé.

L’homme de 44 ans a déclaré au site: « C’était en fait un choix vraiment cool que Chris [Nolan] fabriqué. Bane est essentiellement d’origine latine… et je ne le suis pas. Alors j’ai regardé le concept du latin et j’ai trouvé un homme appelé Bartley Gorman, qui est un gitan rom. Le roi des gitans, entre guillemets, est un combattant à mains nues et un boxeur.

La voix de Bane était très différente avant la sortie du film.

« Et il a dit [doing Bane-like voice] »Quand je monte sur un ring avec un homme, et qu’on veut t’effacer de la surface de la Terre, et qu’il veut me tuer ».

« Et je me suis dit: » C’est génial « . Et j’ai montré à Chris. J’ai dit: » Chris, nous pouvons soit emprunter une sorte de route en arc de cercle de Dark Vador, juste une voix de méchant au ton neutre, soit nous pourrions essayer ça. Et J’y ai pensé juste au cas où nous devions considérer les racines et les origines de Bane. Mais nous pourrions en rire, c’est peut-être quelque chose que nous regrettons, mais c’est votre choix en fin de compte.

« Il dit: » Non, je pense que nous allons faire avec « . Et c’était tout. Et nous avons joué avec, et l’avons rendu un peu plus fluide, et maintenant les gens l’adorent. »

Le film aurait également pu être très différent sans la mort prématurée de Heath Ledger, malheureusement décédé en 2008.

Heath Ledger voulait travailler sur un autre film de Batman.

S’adressant à news.com.au à propos de Je suis Heath – le documentaire sur la vie et la mort de son frère – la sœur de l’acteur Kate Ledger a confirmé qu’il avait très envie de retourner à Gotham City.

Elle a déclaré: « C’était une personne vraiment heureuse et il avait d’énormes projets pour son avenir.

« Je lui ai parlé la veille [he died] et nous riions et plaisantions.

« Il était si fier de ce qu’il avait fait dans Batman. Et je sais qu’il avait des plans pour un autre Batman.

« Il adorait travailler avec Chris Nolan, Christian Bale et Gary Oldman.

« Il vient de passer le meilleur moment de sa vie à faire ce film.