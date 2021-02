Bande perdue de George A. Romero en première à Shudder

Bien avant son décès en 2017, le nom de George A. Romero Il avait déjà un héritage filmographique indéniable dans l’histoire du cinéma d’horreur, connu sous le nom de «Père zombie moderne«Non seulement pour avoir été le premier à utiliser constamment ce mot pour désigner les morts-vivants, mais aussi pour avoir semé les éléments de base de leur mythologie.

Ces dernières années, ses fans auraient été surpris de la nouvelle de la découverte de « Le parc d’amusement”, Tape qui Romarin filmé dans les années 70, qui aurait été considéré comme perdu pendant de nombreuses années et après sa restauration se prépare pour sa sortie très prochainement.

Le film aurait été jugé « trop » dérangeant par la Société luthérienne, qui aurait commandé le film à Romarin et qu’ils choisiraient de le conserver en stock jusqu’à sa découverte en 2016.

Bien que le cinéma du réalisateur soit réputé pour son esthétique visuelle grotesque ornée de grandes quantités d’effets visuels pratiques, ce film présenterait en fait une histoire qui reflète la maltraitance des personnes âgées.

La bande comporterait Lincoln maazel, un vieil homme complètement isolé et désorienté lors d’une visite dans un parc d’attractions, transformant ce qui devrait être une journée de promenade tranquille en un véritable cauchemar parmi la foule et les manèges du lieu.

« Le premier et le seul poste en charge de la carrière de Romarin présente une nouvelle perspective sur le problème persistant de la discrimination fondée sur l’âge et son sens de la réflexion sur la société Romarin est toujours présente et augure bien pour l’avenir de son impact sur le cinéma américain », déclarait-il. Suzanne Desrocher-Romero, la veuve du cinéaste à travers une déclaration.

« Nous sommes reconnaissants à Photos de Voile Jaune, qui nous a aidés à trouver le gardien parfait pour cette pièce. Frémir comprend que ce film ajoute un élément important au travail de Romarin. Nous sommes reconnaissants ». Le film est toujours en attente d’une date de sortie officielle.