Bande originale de la saison 4 d’Elite : Toutes les chansons de chaque épisode à connaitre ABSOLUMENT

Élite la saison 4 est enfin là, ce qui signifie qu’il est officiellement temps de se plonger dans un tout nouveau mystère – et une toute nouvelle bande originale.

De Rosalía et Lion Babe à Sofi Tukker et plus encore, voici toutes les chansons de la saison 4 d’Elite – classées par épisode.

La quatrième saison du drame espagnol pour adolescents suit une nouvelle ère à Las Encinas avec de nouveaux étudiants qui provoqueront sans aucun doute un parcelle de problèmes parmi les personnages que nous connaissons et aimons déjà.

Le nouveau mystère de cette saison se joue au-dessus d’une bande originale qui présente ÉliteLa signature de bangers aux côtés de quelques bops familiers de Rosalía, Lion Babe, Sofi Tukker et bien plus encore. Vous pouvez trouver toutes les chansons dans la liste ci-dessous, classées selon l’épisode.

Voici chaque chanson sur le Élite bande originale de la saison 4

Élite chansons de la saison 4, épisode 1

Sila Lua – ‘Nada’

Eva McBel – ‘Le Top’

Clergé avec débutants – ‘Bad Attitude’

Rubio – ‘Hacia El Fondo’

Métro – ‘Citron’

Sila Lua – ‘Quiero Llorar’

Sacré – ’05h00 Jungle Chase’

Klik & Frik ft. Chancha Via Circuito – ‘Kuyaki’

Bleu pâle – ‘Je marche seul avec de l’acide’

Mario Jose Llergo – ‘Me Miras, Pero No Me Ves’

Élite chansons de la saison 4, épisode 2

Inüit – « Nous, le peuple »

Saint Sauveur – ‘Pour mon amour’

La Chica – ‘Boire’

Isabella Lovestory – ‘Talon de chaton’

Don Elektron, Sam Bruno et Afsheen – ‘Bo€€day’

Skinny Pelembe ft. Hejira – « Je veux juste être ton prisonnier »

Most x Yaniduv ft. Nipo – ‘Pa Atra’

Natalie Belle Bergman et Elliot Christian Bergman – « Rocksteady »

BCBC – ‘Soyez ensemble’

Sacré – ’22h00 Feu Irae’

Mula – ‘Quiero Que Tú Quieras’

Élite saison 4, épisode 3 chansons

Amadou & Mariam – ‘Sabali’

Juniore – ‘Ah Bah D’Accord’

Galaxy Fingers – « Cyniquement doux »

Marché érotique – ‘Dites à votre LIBIDO’

Guitarricadelafuente – ‘Guantanamera’

Nawja – ‘Más Arriba’

BCBC ft. Harve – « Comme si tu savais que tu es vivant »

Soledad Vélez – ‘Couteau’

Skinshape – ‘Prenez mon temps’

Saint Sauveur – « Ce n’est pas un hymne »

Katéa – ‘Plus fort’

La Casa Azul – ‘Podría Ser Peor (Remix)’

Soledad Vélez – ‘Flecha’

Bassline Drift – ‘Pull Me Under (Deadly Avenger x Si Begg Remix)’

Élite saison 4, épisode 4 chansons

Lion Babe – ‘Wonder Woman’

Amélie Lens – ‘Jamais la même’

Galaxy Fingers – ‘Demander de l’espace’

Amélie Lens – ‘Energize’

Elliot Moss – ‘Slip’

Tondre – ‘Partie Lézard’

HXXS – ‘Chasse aux sorcières’

Ambre – ‘Les amoureux binaires’

Alpine – ‘D’accord’

Sébastien Tellier – ‘L’Amour Et La Violence’

Élite saison 4, épisode 5 chansons

Rhye – ‘nécessaire’

Métro – ‘Paradis Perdu’

Daniel Stewart Pierce – ‘Burn (Matador Remix)’

Joy Charity Enriquez – « Nous avons frappé plus fort »

Médicaments de qualité – ‘Conduire’

Tonina – ‘L’amour extérieur’

Élite saison 4, épisode 6 chansons

Reyko – ‘Hierba Mala’

Anni B Sweet – ‘Buen Viaje’

GGOOLLDD – « La façon dont je me sens (Graham C Walsh Remix) »

Max Rad – « Sauve-moi de moi-même »

Tondre – ‘Venez comme vous vous souciez’

Pol Branch & Natalia Lacunza – ‘En Llamas’

Sofi Tukker – « Fuck They »

Chantage – ‘Tas de béton’

Poliça – « Jeux violents »

Jack Brady, Ambar Cruz, Jordan Roman – ‘Shades Of Blue’

Élite saison 4, épisode 7 chansons

Zella Day – « Tu es sexy »

Alaska Reid – ‘Oubli’

Babi – ‘Devuélvemelo’

Betta Lemme – ‘Donnez-le’

Baio – ‘Dangeroue Anamal’

Ayia – ‘Nouvelle Lune’

Voleurs de sommeil – « Aching Bones »

Élite saison 4, épisode 8 chansons

Tondre – ‘Dr. Mike Alon’

Flikka ft. Gotts Street Park – ‘Rouge’

Asaf Avidan – ‘Cheval perdu’

DJ Streaks – « Le plus grand amour »

Alex le flipper – ‘Indian River’

Slow Magic – « Tout ce dont j’ai besoin »

Rosalía – ‘Bagdad – Cap. 7 : Liturgie’

Agnes Obel – ‘Fuel To Fire’

Guitarricadelafuente – ‘Desde Las Alturas’

Sprints – ‘La joue’

Ocie Elliott – ‘Run To You’

