Bande originale de la saison 2 d’Outer Banks : chaque chanson de la série Netflix

Quelles sont les chansons de la saison 2 d’Outer Banks ? Retrouvez toutes les pistes d’Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, Celeste et bien plus ici.

Banques extérieures est de RETOUR, bébé ! La saison 2 de la série Netflix est enfin de retour dans nos vies, ainsi que le retour de John B (Chase Stokes), Sarah Cameron (Madelyn Cline), Pope (Jonathan Daviss), Kiara (Madison Bailey) et JJ (Rudy Pankow ), Banques extérieures la saison 2 voit également le retour de la bande-son absolument tueuse d’OBX.

Cette saison, les aventures des Pogues sont rythmées par des chansons de Black Lips, MIA, Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, Celeste et même Gorillaz, ainsi que de nombreuses autres que vous voudrez certainement télécharger après avoir regardé la la totalité.

Pour vous aider, nous avons mis toutes les chansons dans une liste ici, organisée épisode par épisode. En avons-nous manqué ? Faites-le nous savoir à @popbuzz sur Twitter !

Quelles chansons sont dans Banques extérieures saison 2?

Bande originale de la saison 2 d’Outer Banks : quelles chansons sont jouées dans la série ? Image : Netflix

Banques extérieures chansons de la saison 2, épisode 1

Skinshape – ‘Gauché avec un pistolet’

Lord Cobra – ‘En bas de la rivière’

Trio électrique de Greg Humphreys – « Le sang d’une pierre »

RF Shannon – ‘Maux de dents’

Lèvres noires – ‘Bad Kids’

Blind Blake & The Royal Victoria Hotel Calypsos – ‘John B Sail (L’épave de John B)’

BRONCHO – ‘Sandman’

Babe Rainbow – ‘Chanson du matin’

Le Collectif Garifuna – ‘Wiya Waist’

Les câbles – ‘Bébé pourquoi’

Dan Auerbach – « Jamais dans mes rêves les plus fous »

Banques extérieures chansons de la saison 2, épisode 2

Eddy Grant – ‘Avenue électrique’

Chèvre – ‘Laissez-le brûler’

Allah-Las – ‘Ne l’oublie pas’

Bande originale de la saison 2 d’Outer Banks : toutes les chansons incluses dans la série. Image : Netflix

Banques extérieures chansons de la saison 2, épisode 3

Lèvres noires – ‘Veni Vidi Vici’

Kurt Vile ft. John Prine – « Quelle chance »

Dan Auerbach – ‘Roi d’une ville à un cheval’

Dr Dog – « Où est passé tout le temps ? »

Banques extérieures saison 2, épisode 4 chansons

Jeune le géant – ‘Mon corps’

Toots & The Maytals – ‘Take Me Home Country Roads’

Enfant naturel – ‘Blind Owl Speaks’

MIA – Avions en papier (DFA Remix)

Diables de midi – ‘Coincé’

Willie Griffin – « Je t’aime »

Banques extérieures saison 2, épisode 5 chansons

Ponts Khruangbin et Leon – ‘Texas Sun’

Gang of Four – « Marchandises endommagées »

Kabanjak – « Pour le moment »

Magnolian – « La mariée et le célibataire »

Banques extérieures saison 2, épisode 6 chansons

Edward Sharpe et les zéros magnétiques – ‘Man On Fire’

Assemblée de la Rivière Noire – ‘Intention Bleue’

Allah-Las – ‘Catamaran’

Delroy Wilson – « Give Love A Try »

Tommy Guerrero – « Le Pistolero »

GUM – ‘Airwalkin »

Tsiganes pieds-noirs – ‘Porc Rind’

Céleste – ‘Étrangers’

Banques extérieures saison 2, épisode 7 chansons

Ty Segall – Ma dame est en feu’

Renards de la flotte – ‘Montezuma’

Le xx – ‘Intro’

Enfant naturel – ‘Out In The Country’

Sonny & the Sunsets – ‘Trop jeune pour brûler’

Gorillaz – ‘Oser’

binki- ‘Heybb!’

Katastro – ‘Sous ma langue’

Les bandes originales de la saison 2 d’Outer Banks incluent des chansons de Gorillaz, MIA et bien d’autres. Image : Netflix

Banques extérieures saison 2, épisode 8 chansons

Allah-Las – ‘confiture de framboises’

Léopards nourris au sucre – ‘Sabina’

Sœur John – « Je suis la seule »

La paix – « Je n’ai pas d’argent »

Banques extérieures saison 2, épisode 9 chansons

FONTAINES DC – « Garçons dans le meilleur pays »

Plus profond – ‘Lake Song’

Banques extérieures saison 2, épisode 10 chansons

Umalali – ‘Mérua’

Assemblée de Black River – « Légaliser »

