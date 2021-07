Bande originale de Fear Street 1994 : chaque chanson du film Netflix

Fear Street: 1994 regorge de bangers rétro de groupes comme Radiohead et Nine Inch Nails, Snoop Dogg et plus encore. Voici toutes les chansons de la bande originale.

Netflix vient de sortir le premier opus de leur 3 parties Rue de la peur événement de film d’horreur et cela nous ramène tous dans le temps dans les années 90.

Avec Kiana Madeira dans le rôle de Deena et Olivia Welch dans le rôle de Sam, aux côtés d’autres jeunes acteurs prometteurs, Rue de la peur : 1994 voit les adolescents de Shadyside fuir un meurtrier en costume de squelette. En plus de rendre hommage à des films d’horreur emblématiques comme Pousser un cri, Rue de la peur offre même une bande-son de tueur absolu aussi.

De Radiohead, Nine Inch Nails et Garbage à Snoop Dogg et Cypress Hill, voici toutes les chansons qui figurent dans Rue de la peur : 1994.

Quelles chansons sont dans Rue de la peur : 1994?

Bande originale de Fear Street 1994 : Toutes les chansons du film. Image : Netflix

Nine Inch Nails – « Plus proche »

Ordures – ‘Seulement heureux quand il pleut’

Iron Maiden – « La peur du noir (2015 remasterisé) »

Bush – ‘Machinehead’

Portishead – ‘Les temps aigres’

Sophie B. Hawkins – « Merde, j’aimerais être votre amant »

Radiohead – Creep’

Heather de Maya Hawke est le premier personnage tué dans Fear Street : 1994. Image : Netflix

Cypress Hill – ‘Insane In The Brain’

Snoop Dogg – ‘Gz et Hustlas’

99 Contes – ‘Jeudi’

Roberta Flack – « Tue-moi doucement avec sa chanson »

White Town – « Votre femme »

Jordyn DiNatale – « Vous blessez toujours celui que vous aimez »

The Mills Brothers – « Tu fais toujours du mal à celui que tu aimes »

Olivia Welch et Kiana Madeira dans Fear Street : 1994. Photo : Netflix

Cowboy Junkies – ‘Sweet Jane’

Le prodige – ‘Firestarter’

Pixies – ‘Hé’

Soundgarden – « Le jour où j’ai essayé de vivre »

Alice Cooper – « L’école est finie »

Zombie blanc – « Plus humain qu’humain »

