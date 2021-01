Bande originale de Fate The Winx Saga: chaque chanson de la saison 1

De Hayley Williams et Dua Lipa à London Grammar et Tame Impala, voici toutes les chansons de la bande originale de Fate: The Winx Saga.

Destin: la saga Winx est officiellement arrivé sur Netflix et il a apporté toute la bande-son!

Le nouveau spectacle, inspiré de l’animation Winx Club série, suit Bloom (Abigail Cowen) alors qu’elle rejoint le pensionnat Alfea afin de perfectionner et de maîtriser ses pouvoirs. Avec six épisodes, c’est la durée parfaite pour une montre frénétique du week-end. C’est aussi l’occasion idéale d’ajouter de nouvelles pistes à vos listes de lecture.

De Hayley Williams et Dua Lipa à London Grammar et Tame Impala, voici toutes les chansons sur Destin: la saga Winxla bande originale de, épisode par épisode.

Destin: la saga Winx bande originale: chansons de l’épisode 1

Journée Amber Van – ‘Kids In the Corner’

Grimes ft. HANA – ‘Nous apprécions le pouvoir’

Dua Lipa – ‘Physique’

La Roux – ‘In For The Kill’

Alt-J – ‘Adeline’

Destin: la saga Winx bande originale: chansons de l’épisode 2

Lemolo – ‘Marée haute’

Rien que des voleurs – ‘Forever & Ever More’

Destin: la saga Winx bande originale: chansons de l’épisode 3

LoneLady – ‘Silvering’

Kaytranada ft. Syd – ‘Vous êtes le seul’

Kesha – ‘Ce soir’

Caribou – «Never Come Back»

James Blake ft. ROSALÍA – ‘Pieds nus dans le parc’

Apprivoiser Impala – ‘Borderline’

Mangeons grand-mère – ‘Hot Pink’

M83 – «Baissez les yeux pour mourir avec le soleil»

Destin: la saga Winx bande originale: chansons de l’épisode 4

White Hex – « Seulement un jeu »

Destin: la saga Winx bande originale: chansons de l’épisode 5

Hayley Williams – « Désir soudain »

Charlotte Gainsbourg – ‘Trick Pony’

Grammaire de Londres – ‘Si vous attendez’

Lemolo – ‘Running Mate’

Destin: la saga Winx bande originale: chansons de l’épisode 6

ODESZA – ‘Un moment à part’

Lemolo – ‘Swansea’

Pip Blom – ‘Come Home’

Novo Amor – ‘Carry You’

YONaka – ‘Apprenez-moi à me battre’

