Bande dessinée 101: She-Hulk, expliqué

Avant la série très attendue de super-héros comiques She-Hulk, avocate, Comic Book 101 est de retour pour donner le bas sur la nouvelle super-héroïne du MCU sur le bloc, Jennifer Walters, She-Hulk. La série mettra en vedette Tatiana Maslany en tant que héros titulaire. Elle sera rejointe par Mark Ruffalo reprenant Hulk, Tim Roth le reprenant en tant qu’Abomination et le nouveau méchant du quartier, Jameela Jamil en tant que Titania. De plus, alors que nous avons déjà été réintroduits dans Charlie Cox, Matt Murdock, les fans peuvent s’attendre à voir le personnage secondaire de Murdock, Daredevil, faire son retour à Marvel après sa dernière sortie sur Netflix.

She-Hulk a été introduit pour la première fois dans Marvel La sauvage She-Hulk, numéro 1 depuis 1980. Elle a été créée par Stan Lee et l’artiste John Buscema. Son alter ego, Jennifer Walters, est une avocate bien connue qui représente des personnes super puissantes. Contrairement à Bruce, Jennifer préfère son alter-ego, et lorsqu’elle se transforme, conserve même son intelligence et ses traits de caractère, tout ce qui fait d’elle, eh bien, Jennifer. Bien que sa transformation en croisé vert soit changeante comme sa cousine, elle a déjà été dépouillée de ses pouvoirs, notamment par Tony Stark avant le Hulk de la guerre mondiale scénario pour la sortir de l’équitation en tant qu’allié potentiel de Hulk. Ce n’est qu’à son histoire dans Femelle verte célibataire qu’elle embrasse pleinement le rôle de sa forme humaine et comment le rôle joue pleinement un rôle dans sa forme super puissante et préférée.





Normalement, c’est là que l’on parle des différences entre la bande dessinée et les modifications possibles d’un personnage aux fins du MCU, mais le plus grand changement a déjà été confirmé avant la sortie de la série : comment Jennifer obtient ses pouvoirs. Dans les bandes dessinées, Jennifer reçoit une transfusion sanguine de son cousin, Bruce Banner. Cela va évidemment très mal compte tenu des circonstances de Bruce, et Jennifer elle-même gagne du sang irradié aux rayons gamma et devient She-Hulk. Maintenant, on sait que le personnage sera en contact accidentel avec le sang de Bruce, au lieu d’être intentionnel, après un accident de voiture.

She-Hulk a une longue histoire dans les bandes dessinées

Elle a une longue histoire dans la bande dessinée et a eu plusieurs affiliations. Elle a été membre de l’A-Force entièrement féminine. Elle a été un membre actif de la première famille de Marvel, les Fantastic Four. Elle a été membre de SHIELD, Avengers, Future Foundation, Heroes for Hire et bien d’autres. En tant qu’avocate, elle a également représenté de nombreux membres de ces groupes particuliers et les a même parfois poursuivis en justice. Elle est chargée par son beau-père, un J. Jonah Jameson, de poursuivre Peter Parker pour fraude en Guerre civile. Elle a défendu Morbius, Speedball et dans le prochain spectacle, défendra Abomination.





Comme Deadpool, le personnage a également une prise de conscience du grand public. Tout comme Deadpool est célèbre pour avoir brisé le quatrième mur, Jennifer a également cette « capacité ». Elle l’utilise à peu près de la même manière que Deadpool : pour un effet comique et des gags courants. Tout comme avec le changement d’origine, cependant, Marvel a déjà déclaré que les quatrièmes ruptures de mur de la série ne seraient pas toujours destinées à un effet comique.

Il devrait être intéressant de voir où Marvel décide d’emmener Jennifer et par extension, She-Hulk. Elle a vraiment touché beaucoup de scénarios dans sa carrière de héros et a pu se battre avec et contre les meilleurs d’entre eux. Avec deux nouveaux films Avengers à venir en 2025, Marvel a le temps d’étoffer le personnage et de la mettre en position de réussir, ou du moins de raconter pleinement sa version de l’histoire pour que le public connaisse les informations dont il a besoin pour entrer dans les prochains films d’ensemble. Son voyage commence à être diffusé sur Disney + le 17 août.