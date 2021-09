Bande dessinée 101: Shang-Chi dans Marvel Comics expliqué

Avouons-le, alors que l’univers cinématographique Marvel, plus connu sous le nom de MCU, grandit et grandit, il peut être difficile de tout garder sur la bonne voie. De même avec le DCEU, Transformateurs, Teenage Mutant Ninja Turtles, GI Joeet donc, tellement plus. Comic Book 101 est une nouvelle série qui se concentre sur la décomposition de chaque propriété en son cœur pour les fans les plus occasionnels qui ne connaissent peut-être pas les tenants et les aboutissants de ces personnages et propriétés. J’ai en quelque sorte ressenti le besoin de faire cette série lorsque ma femme a demandé si Iron Man était ami avec Batman. C’est le genre de chose dont nous rions en tant que fans de bandes dessinées, mais croyez-le ou non, cela sonne comme une question solide pour les téléspectateurs occasionnels. Il servira également de cours de remise à niveau, même pour les fans les plus passionnés. Avec son film qui sortira cette semaine, il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer qu’avec Shang-Chi, le maître du Kung Fu lui-même.

Shang-Chi fera en fait partie du MCU en tant que nouveau héros des propriétés lorsque Chang-Chi et la Légende des Dix Anneauxsort exclusivement en salles le 3 septembre. Ce n’est pas parce qu’il est le plus récent sur grand écran qu’il est tout à fait le héros le plus récent. Shang-Chi a fait ses débuts dans la publication de décembre 1973, Édition spéciale Marvel #15. Depuis lors, le personnage a une riche histoire dans les livres, qui comprend des équipes avec plusieurs équipes de Marvels, y compris, mais sans s’y limiter: The Avengers, The Secret Avengers, Marvel Knights, Heroes for Hire, et même un passage à MI -6. Plusieurs de ces équipes pourraient être son point de connexion avec le MCU dans son ensemble en dehors de sa franchise, mais le connecteur principal vers sa propriété et le MCU dans son ensemble sera probablement une relation évoquée dans les bandes-annonces avec l’assistant du Dr Strange, Wong. .

Qui EST Shang-Chi ? Il s’agit d’une propriété Marvel originale dont l’idée a été conçue en 1972, mais née de la succession du romancier anglais Sax Rohmer. Marvel a acquis les droits du méchant de Rohmer, Fu Manchu, et a jeté Shang-Chi dans le mélange en tant que fils du méchant jusque-là inconnu. À l’époque, Marvel tentait de capitaliser sur le marché en plein essor du kung-fu aux États-Unis. Après avoir échoué à acquérir le spectacle Kung-Fude Warner Communications, ils ont décidé de conclure un accord avec la succession de Rohemers pour donner vie à leur personnage. Non seulement Marvel a acquis, bien que temporairement, les droits de Fu Manchu, mais aussi plusieurs autres personnages secondaires, notamment, mais encore une fois sans s’y limiter, Sir Denis Nayland Smith, le Dr James Petrie et Fah Lo Suee. Maintenant, arrêtons-nous ici un instant pour clarifier quelque chose. Le film à venir présente le vrai mandarin, pas l’itération jouée par Ben Kingsley dans Iron Man 3,qui a fait allusion au Marvel One Shot : Salut les parentsg. Ceci est important car le film place The Mandarin en tant que père de Shang-Chi, alors qu’il n’est pas son père dans les bandes dessinées principales. Marvel aime faire cette chose où ils changent parfois les choses, soit pour rendre les enjeux plus intéressants, soit pour contourner les problèmes de licence. En fait, nous voyons cela se jouer activement sous nos yeux avec Hulk. Légalement, le MCU ne peut pas créer un film solo sur Hulk, mais ils peuvent l’utiliser dans le cadre d’un ensemble un peu comme dans Les Vengeurs, et Thor : Ragnarokqui nous ramène là où nous étions. Après la conclusion de l’accord entre la succession de Sax Rohemers, il a été découvert que Fu Manchu n’était qu’un alias du père de Shang-Chis, dont le vrai nom s’est révélé être Zheng Zu. Shang-Chi : Maître du Kung Futerminé à 125 numéros, le personnage a connu un petit renouveau, étant repris en 1990, 1998, 2002, et récemment même écrit par CM Punk lui-même, un monsieur Phil Brooks.

Bien que Shang-Chi ne possède pas de super pouvoirs réels, dans les bandes dessinées, il est considéré comme l’un des meilleurs combattants non super puissants existants. Ares a même mentionné que sa maîtrise du combat lui avait permis d’affronter un dieu. Bien qu’il ne possède pas de super pouvoirs, il a conservé la maîtrise des techniques utilisées par ses pères dix anneaux. De plus, il peut accéder au chi pour l’aider à dépasser les limites physiques normales, un peu comme Goku, mais qui sait si son niveau de puissance est supérieur à 9 000 ou non ? Il est un maître du combat au corps à corps ainsi que du combat d’armes qui comprend des épées, du bâton et du nunchaku.

Alors, qu’est-ce que Shang-Chi a fait dans les bandes dessinées? Eh bien, l’un de ses points faibles s’est produit tôt lorsqu’il a rejoint Mi-6. Après plusieurs aventures, qui visaient toutes à déjouer les plans de son père, Shang-Chi voit son père, Fu Manchu, être assassiné. Cela remplit Shang-Chi de culpabilité car il était toujours à la recherche de son père. Presque immédiatement après, il coupe les liens avec ses alliés partout pour se concentrer sur une vie de réclusion en tant que pêcheur en Chine. C’est là qu’il reste jusqu’à ce qu’il soit à nouveau appelé à l’action. Il rejoint à nouveau ses anciens alliés pour combattre le groupe terroriste Argus. C’est ce combat qui lance Shang-Chi dans son ascension vers ses nombreux points culminants dans les bandes dessinées Marvel. À l’âge héroïque, c’est la Bête des X-Men qui a informé Shang-Chi de la véritable identité de son père en tant que Zheng Zu et non Fu Manchu. Cela a conduit Shang-Chi à s’associer aux Secret Avengers pour retrouver son père ainsi que le Conseil des ombres. Au cours de la confrontation, Steve Rogers est battu par John Steele et Shang-Chi est emmené chez son père, Zheng Zu, qui a été en quelque sorte (oui en quelque sorte) réanimé par le Conseil. Alors que tout espoir est perdu et que Shang-Chi fait face à une mort immanente, les Avengers et Moon Knight (plus sur lui dans un prochain épisode) arrivent pour sauver la situation, perturbant le rituel et sauvant le maître du Kung Fu. Ces événements conduisent Shang-Chi à rejoindre les Secret Avengers où il reste jusqu’à ce que le groupe bat Arnim Zola. Zola, comme vous vous en souvenez peut-être est des deux premiers Capitaine Amérique films. Si vous demandez où il était dans le second, c’est le gars de l’ordinateur.

Shang-Chi a également aidé Spider-Man à quelques reprises. Plus particulièrement, Madame Web lui a demandé de former le Wall Crawler. Cette formation a permis à Spider Man de créer son propre art martial, The Way of the Spider. Peut-être plus important encore, au cours de la L’île aux araignéesarc, toute la population de Manhattan, y compris Shang-Chi, a été infectée par le virus Spider qui a donné à chacun l’ensemble des pouvoirs que possède Spider Man. À un moment donné, Iron Fist et d’autres attaquent les aspirants de Spider-Man et Shang-Chi, ayant déjà travaillé et entraîné avec Spider Man, savait que Peter Parker était le vrai Spider-Man. Il a dû se porter garant d’un proche Peter Parker lorsque les combats se sont intensifiés. Au cours des batailles finales, Shang-Chi se transforme en araignée, un événement qu’il a prévu après avoir vu cette transformation dans ses cauchemars. Il est ensuite guéri par Iron Fist et revient à un état normal à temps pour laisser tomber un bâtiment au-dessus de l’demon Ai Apaec, un mouvement qui l’empêche suffisamment longtemps pour que les Avengers le mettent en détention.

Plus conforme aux événements récents, Shang-Chi a eu une rencontre avec le Mad Titan, Thanos lui-même. Dans une lutte avec un groupe d’êtres appelés Les Bâtisseurs, Shang-Chi et d’autres héros de la Terre font équipe avec le Conseil Galactique (pas de Guerres des étoiles)et prenez position contre The Mad Titan et ses alliés. Lorsque certains de leurs alliés sont capturés, Chang-Chi ramasse une paire de gantelets à projection d’énergie et forme un groupe de travail qui comprend Black Widow, Spider-Woman et d’autres. C’est grâce à cette intervention avec son groupe de travail qui empêche ses alliés d’être détruits. Après la défaite de The Builders, l’équipe se bat sur Terre pour faire face à la puissance imminente de Thanos. Ici, Shang-Chi et sa force servent davantage d’équipe d’infiltration et se faufile pour désactiver la première ligne de défense de Thanos, The Peak. Au cours de la mission, ils rencontrent Black Dwarf qui est un peu trop pour Shang-Chi. Alors que Shang-Chi et Black Widow sont capables d’envoyer tous les détails de sécurité pour Black Dwarf, Black Dwarf parvient à les maîtriser, c’est-à-dire jusqu’à ce que Gladiator, Ronan l’Accusateur (oui le gars de la bataille de danse de GOTG) , et d’autres membres du Conseil interviennent pour aider à vaincre le géant surpuissant. Cette chaîne d’événements est un coup dur pour la tentative de domination de Thanos. Shang-Chi se rend alors à Madripoor avec ses nouveaux alliés pour continuer leurs aventures.

La grande question est donc de savoir comment intégreront-ils les dix anneaux ? Les bandes-annonces suggèrent que les anneaux aideront à fournir de la puissance et des capacités aux porteurs d’une manière similaire aux anneaux de Fu Manchu et Zheng Zu dans les bandes dessinées. Les dix sonneries elles-mêmes servent de rappel définitif à l’organisation que nous connaissons depuis les années 2008 homme de fer. Entre ce rappel et l’apparition d’Abomination, Shang-Chi et la légende des dix anneauxsemble certainement faire un voyage dans le passé jusqu’aux premiers jours du MCU en utilisant les facettes des deux premiers films. Une chose est sûre, ce film est le premier des trois nouveaux films à terminer l’année pour le MCU. Nous découvrons comment tout est lié à la fois au passé et au présent du MCU Shang-Chi et la légende des dix anneaux est dans les salles maintenant.

Sujets : Shang-Chi