Bande dessinée 101 : Le chevalier noir dans Marvel Comics expliqué

Bon retour en classe et merci d’être revenu si tôt. Ceux d’entre vous qui n’ont pas vu Éternels peut être excusé car le reste de cette leçon contient des spoilers. Commençons.

Nous commençons tout de suite à entrer dans les spoilers susmentionnés, donc si vous n’avez pas vu Éternels, ceci est votre dernier avertissement. (Légère secousse de doigt d’avertissement). Premièrement, votre professeur s’est trompé sur l’Eternal qui serait peut-être responsable d’aider l’équipe de super-héros à se connecter au MCU. Évidemment, ce ne sera pas Gilgamesh. Étant donné que Gilgamesh et Sersi ont tous deux été des Avengers auparavant, il semble que cette tâche sera réservée à Gemma Chan, Sersi, ou peut-être même le sujet de cette leçon : Dane Whitman.

Alors qui est Dane Whitman et pourquoi son histoire familiale est-elle si compliquée ? Il a taquiné ce fait dans le film et il n’a pas du tout tort. En fait, l’oncle avec lequel Sersi a conseillé à Dane de réparer les clôtures, Nathan Garrett, est l’ancienne version la plus méchante du Black Knight. Il n’est pas non plus nommé dans le film, mais comme vous êtes spéciaux, j’ai décidé de vous renseigner sur cette petite anecdote. Alors, qu’est-ce qui fait exactement un chevalier noir ? Bonne question, je suis content que vous l’ayez posée. Nous avons en fait vu l’élément responsable dans la scène post-crédit finale: The Ebony Blade.

Dans la scène, nous voyons Dane, en conflit et en colère que sa petite amie Sersi vient d’être kidnappée par Arishem, luttant pour savoir s’il faut saisir la lame, qui semble vivante et quelque peu liquide. Alors qu’il est sur le point de le saisir et de devenir le chevalier noir, une voix hors écran lui lance un avertissement prudent. Grâce à la réalisatrice Chloé Zhao, lauréate d’un Oscar, nous savons maintenant que cette voix appartient à un autre lauréat d’un Oscar, Mahershala Ali, ou Blade comme nous apprendrons à l’appeler sous peu.

Apparu pour la première fois dans les bandes dessinées dans les pages de 1967 Avengers #47, The Black Knight est une figure centrale des livres et a été au cœur de plusieurs histoires et batailles. Il vante également un arsenal assez impressionnant. Dane a un coursier ailé qu’il appelle Aragorn, ainsi qu’un javelot à projection d’énergie, et a même brandi Excalibur lui-même. La lame d’ébène, son arme principale, est en effet une épée à double tranchant. L’épée, elle-même est une arme à double tranchant, mais plus que cela, elle possède un pouvoir immense, mais à un prix. L’épée contient en elle une malédiction qui, tant que vous l’utilisez et qu’elle verse du sang sur les ennemis, vous y perdez lentement votre âme. Comportement erratique, accès de rage et de violence, autant d’effets secondaires d’un objet très puissant en effet.

Les pouvoirs sont quand même assez vastes. L’utilisateur devient immortel, peut absorber l’énergie, ainsi que les âmes ennemies, rendant la lame et l’utilisateur plus forts, offre une protection contre les arts mystiques, produit une armure qui ressemble spécifiquement à un Klyntar (la race des êtres de Venom), ainsi que bien plus encore. Dane finit par comprendre que l’arme est maudite et construit une « fausse » version de la lame. Cette version épargne le coût de son âme, tout en sacrifiant évidemment une partie du pouvoir et des capacités que contient l’original. De plus, Dane lui-même est un individu assez fort sans power-ups. Il a une grande compréhension de la physique, possédant un diplôme élevé dans le domaine. Il est également un excellent épéiste.

Sans surprise pour personne, un personnage qui existe depuis 1967 avec une lignée qui remonte à l’époque médiévale a beaucoup de chemin à parcourir. D’être un héros à louer, à un défenseur, un vengeur, et même à un moment donné, tout en perpétuant un tour, il était un maître du mal. Il a en effet parcouru beaucoup de terrain, mais il y a quelques histoires très intéressantes dans lesquelles il était le personnage principal. Les histoires sont particulièrement intéressantes car elles impliquent une direction dans laquelle se dirige actuellement le MCU et implique une histoire qui peut être facilement modifié pour adopter une toile de fond appropriée.

Examinons d’abord l’histoire qui pourrait éventuellement être modifiée pour aider à présenter Dane au reste du MCU, même en utilisant sa relation avec Sersi pour l’accomplir. Il y a une histoire qui les implique tous les deux ainsi qu’une version maléfique des Avengers appelée The Gatherers. Sersi et Dane explorent leur relation après des événements intenses. Cela commence par une attaque contre le monde natal des Kree par les Avengers. Dane lui-même porte le coup fatal au chef des Kree. Ces événements créent une faille dans les Avengers, provoquant le départ de Captain America et faisant de Dane le rôle, bien que temporairement, de chef du groupe. C’est ici qu’il tombe amoureux de Sersi, mais tout comme un épisode de Jerry Springer qui tourne mal, il développe des sentiments pour Crystal, un membre des Inhumains. Tout comme celle d’Angelina Jolie, Thena, dans Éternels, Sersi commence à devenir instable et plus agressif à cause d’un virus appelé Mahd W’yry.

Un processus appelé Gann Josin est utilisé pour lier Sersi et Dane, ce qui améliore ses capacités. Il n’aime pas que ce lien lui soit imposé, et pendant le lien, il réalise ses sentiments pour Crystal. Il est finalement révélé que Proctor, le chef de The Gatherers, a inculqué la maladie à Sersi dans le but de tuer tous les Sersis de tous les univers. Au final, Dane entre dans un univers de poche avec Sersi pour l’aider à traverser la crise et éviter de s’interposer entre Crystal et son mari. En examinant cela, il existe plusieurs façons d’ajuster cela au MCU actuel. Bien que je doute qu’ils utilisent The Gatherers, Marvel choisirait probablement d’employer The Thunderbolts pour le rôle. Ce n’est un secret pour personne que Marvel met activement en place cette équipe de « héros » pour une utilisation future, et ce serait une belle histoire à raconter.

L’un des principaux scénarios dans lesquels nous voyons Dane, cependant, est celui qui implique le prochain grand méchant du MCU: Kang the Conqueror. Dane sera probablement d’une grande utilité à l’équipe à mesure qu’ils se rapprochent du conflit avec Kang. Dans les bandes dessinées, Kang reçoit le «pouvoir de la mort» sur les Avengers, un cadeau que lui a conféré Grandmaster, le personnage de Jeff Goldblum dans les films. Au moment de l’histoire, The Black Knight n’était pas membre des Avengers. Alors que le méchant voyageant dans le temps donne à nos héros des ajustements, Dane intervient et est facilement capable de le vaincre, car Kang ne sait pas qui il est ni de quoi il est capable. Cela sera probablement utilisé, au moins en partie, à mesure que nous nous rapprochons du conflit final avec Kang qui est encore dans un bon bout de temps, car sa variante n’a été introduite jusqu’à présent que dans Loki.

Voilà, un regard sur The Black Knight. Quand nous le verrons probablement la prochaine fois n’a pas été confirmé, mais il est plus que probable que ce serait Ant-Man et la Guêpe III : Quantumanieou Lame. Etiez-vous enthousiasmé par ce personnage, joué par Kit Harrington ? Déposez vos commentaires ci-dessous et faites-moi savoir sur quels personnages à venir vous aimeriez lire une bande dessinée 101. Classe ajournée.

