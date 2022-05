Bande dessinée 101 : Gorr le dieu boucher de Thor 4, expliqué

Thor : Amour et tonnerre mettra en vedette l’un des nouveaux personnages de Marvel dans le rôle du méchant, Gorr. Introduit pour la première fois en Thor : dieu du tonnerre en janvier 2013, le méchant aura un angle intéressant pour ses débuts sur grand écran. À l’heure actuelle, on sait étonnamment peu de choses sur les antécédents de Gorr, même dans les bandes dessinées. Il vient d’une planète inconnue d’une espèce inconnue d’extraterrestres. Il y a tout simplement trop d’inconnues, il est difficile de garder une trace de ce que l’on ne sait pas sur ce type. Ce que l’on sait, c’est qu’un Gorr sévèrement émacié et faible a pu vaincre deux dieux sans vraiment essayer très fort. Ce faisant, il a acquis des capacités qui lui ont valu des titres tels que Gorr le Rédempteur, Boucher des dieux et Boucher noir. Comment a-t-il pu faire cela ? Découvrez dès maintenant dans cette édition de Bande dessinée 101.

Le peuple de Gorr, tout comme l’humanité primitive, croyait en quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes. Ils ont prié les dieux pour la nourriture, le pouvoir, les ressources naturelles, la pluie, des choses pour lesquelles tous les premiers humains ont prié leurs dieux, qu’ils soient romains, grecs, égyptiens, sumériens, peut-être un non nommé Gozar. La liste continue. Il a commencé à remettre en question l’existence de ces dieux lorsqu’il a lui-même enduré une grande tragédie : sa famille et ses enfants sont tous morts de maladie, de faiblesse et de famine. Son peuple l’a chassé pour ses questions et son manque de foi, mais il a finalement été prouvé qu’il avait tort. Les dieux existent, et il a vu deux de ces dieux se battre. L’un des dieux, Knull, la divinité Klyntar, fit fusionner son arme avec Gorr qui tua alors l’adversaire de Knull : Gorr le Dieu Boucher était né. Il a ensuite prêté serment de violence contre quiconque se dit dieu. Il sent que les dieux sont vaniteux et ne se soucient que les uns des autres et ne se soucient plus de ceux qui l’admirent.





Dans sa quête, il a massacré d’innombrables dieux, et chacun semble le rendre plus puissant. Son ensemble de puissance comprend une force, une vitesse, une endurance et une durabilité surhumaines. Il peut changer de forme et se fondre dans son environnement. Il peut également manier son symbiote avec ses propres systèmes de défense. De plus, il possède un facteur de guérison, car qui n’en a pas, et il est essentiellement immortel. Il peut également créer des « berserkers », des dérivés de son symbiote, All-Black, le Necrosword. Tout cela fait de lui un adversaire de taille pour quiconque a le malheur de le croiser. Cela vaut particulièrement pour Thor, qu’il a rencontré à plusieurs reprises au cours de son règne en tant que Dieu Boucher,





Christian Bale joue Gorr dans Thor : Love and Thunder





Dès le début de ses jours de boucherie, Gorr rencontre un jeune Thor, un peu comme celui que l’on voit dans le premier teaser du film lorsque Thor esquive entre les arbres. Il tue presque même un jeune Thor, mais les adeptes nordiques interviennent. Ils sont tués, mais cela permet à Thor de s’enfuir. Le grand moment de Gorr a été d’éliminer presque tous les dieux de l’univers à l’aide d’une sorte de bombe « divine ». La bombe aurait tué tous les dieux, passés, présents et futurs. Une ancienne version de Thor, Avenger Thor et Elder Thor rencontrent le méchant et combinés, les trois sont capables d’arrêter Gorr lorsque son fils est rempli de haine de ce que son père est devenu, le monstre qu’il s’est fait passer pour. Il donne à Thor le pouvoir d’absorber l’explosion de la bombe lorsqu’elle explose, ce qui permet à Thor de tuer Gorr avec l’aide de plusieurs Mjoiners. Si cela ne s’était pas produit, Gorr tiendrait vraiment le coup dans l’immense combat et allait probablement régner victorieux,





Compte tenu de la trajectoire actuelle du MCU, et maintenant que Natalie Portman rejoint la bataille en tant que Mighty Thor, il est facile de voir une version de cette histoire se dérouler. Nous savons maintenant que des symbiotes existent dans le MCU grâce à la scène après crédits dans Spider-Man : Pas de retour à la maison donc l’arc d’obtention de All-Black, le Necrosword aurait également du sens. Marvel a un penchant pour changer les gens, les lieux et les choses, mais une grande partie de ce dont vous avez besoin pour cette histoire existe déjà dans le MCU actuel. Une autre chose que nous savons: Christian Bale jouera le prochain bâtard d’une longue lignée de bâtards pour défier Thor, son peuple et ses amis. Découvrez le résultat final le 8 juillet lorsque sa prochaine aventure décollera !

Thor : Amour et tonnerre sortira le 8 juillet 2022.





