Bande-annonce Slaxx : Les pantalons possédés déclenchent un saccage de jeans tueur au centre commercial

Des fabricants de coquine soxxx, vient Slaxx, l’histoire d’une vengeance captivante par une paire de jeans possédés. Leur cible ? Les magnats du vêtement et leurs esclaves de la mode. Sautez le présentoir de vente et allez essayer une jupe. Ne les croyez pas quand ils disent que c’est un « Petit prix à payer pour un cul génial. »

Le synopsis officiel de Shudder se lit comme suit : « Dans Slaxx, une paire de jeans possédée prend vie pour punir les pratiques peu scrupuleuses d’une entreprise de vêtements à la mode. Expédié au magasin phare de l’entreprise, le jean tueur se met à semer le carnage chez le personnel qui est enfermé pendant la nuit pour mettre en place la nouvelle collection. »

Le cauchemar de la culotte met en vedette Brett Donahue (Yeux privés, Mauvais sang) Sehar Bhojani (Le conte de la servante, Ses et ethnicité), Stephen Bogaert (américain psychopathe, Ce), Kenny Wong (Transplantation, Les mystères de Frankie Drake), Tianna Nori (Letterkenny, Mon colocataire est une escorte) et Jessica B. Hill (Ce que nous faisons dans l’ombre, Festival de Stratford : Les Aventures de Périclès). Il a été réalisé par Elza Kephart qui a co-écrit le film avec Patricia Gomez Zlatar.

La réalisatrice Elza Kephart avec la scénariste Patricia Gomez Zlatar nous a présenté Cimetière vivant concernant un bûcheron qui n’est pas bon à chercher de la nourriture dans les terres de sa forêt d’arrière-cour. Il se présente à l’hôpital local avec une hache nonchalamment plantée dans la tête et est placé sous les soins du beau Dr Dox et de l’infirmière Patsy. Le bûcheron exprime son attirance pour Patsy en la mordant au bras, provoquant une contagion de zombies qui se propage lentement à l’hôpital. Le relooking de Patsy comprend un changement d’attitude sévère qui la transforme en sexpot de l’hôpital. Oui s’il vous plaît!

Shudder a de véritables joyaux dans sa bibliothèque de streaming, parfaits pour la saison d’Halloween, notamment Kegger à bord droit à propos d’un jeune punk et d’une maisonnée d’ivrognes qui s’affrontent contre le gang de straight edges militants qu’il a abandonnés. Aussi, État des moustiques qui tourne autour d’un homme isolé dans son penthouse austère surplombant Central Park. L’analyste de données obsessionnel de Wall Street, Richard Boca, voit des schémas inquiétants : ses modèles informatiques se comportent de manière erratique, tout comme les essaims de moustiques se reproduisant dans son appartement, une infestation qui accompagne son effondrement psychologique.

Et le plus excitant Le parc d’amusement. Récemment découverte et restaurée 46 ans après son achèvement, la maison de George A. Romero Le parc d’amusement met en vedette Lincoln Maazel dans le rôle d’un homme âgé qui se retrouve désorienté et de plus en plus isolé alors que les douleurs, les tragédies et les humiliations du vieillissement en Amérique se manifestent à travers des montagnes russes et des foules chaotiques. Commandé par la Société luthérienne, le film est peut-être le film le plus fou et le plus imaginatif de Romero – une allégorie sur les réalités cauchemardesques du vieillissement et un instantané séduisant de la capacité et du style artistiques du cinéaste. Le film « perdu » a été restauré en 4k par IndieCollect à New York.

Alors glissez-vous dans quelque chose de confortable, dois-je même dire «pas un jean», et voyez ce que ces fils menaçants ont en réserve pour ces fashionistas. Slaxx sera disponible en VOD, Digital HD et DVD le 7 septembre 2021. Une taille tue tout !

Sujets : Slaxx, Frisson