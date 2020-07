Bande-annonce sanglante pour “Killroy Was Here”: Kevin Smith s’amuse avec des alligators affamés et des enfants ivres

Avec “Red State”, “Yoga Hosers” et la mutilation corporelle de Wallross “Tusk”, Kevin Smith a déjà fait des excursions absurdes dans le genre de l’horreur. Suit maintenant la comédie d’anthologie “Killroy Was Here” – et il y a maintenant la première bande-annonce:

Kevin Smith («Jay & Silent Bob Reboot», «Clerks – The Shopkeepers») anime un panel populaire chaque année au San Diego Comic-Con – et il n’a pas été découragé, même si 2020 n’était pas physique à cause du COVID-19 L’édition de la convention pourrait avoir lieu. Dans ce contexte, Smith a également annoncé son prochain projet de film – avec la première bande-annonce de “Killroy Was Here” dans ses bagages.

Dans l’anthologie de la comédie d’horreur, les sections individuelles ont toutes été inspirées par le légendaire graffiti “Kilroy Was Here”:

L’un des épisodes parle d’un lutteur d’alligator professionnel (Chris Jericho) qui joue avec le mauvais animal. Ailleurs, Jason Mewes (connu sous le nom de Kiffer Jay dans de nombreux films de Kevin Smith) rencontre un cruel secret en tant que gardien d’école. Et puis il y a un prêtre (Kevin-Smith-Co-Podcaster Ralph Garman), dont les sermons ivres de dix ans peuvent chanceler …

Vous pouvez voir le panneau complet d’environ une heure de Comic Con ici:

C’est derrière le titre

“Killroy Was Here” est un jeu de mots et fait référence au célèbre graffiti “Kilroy Was Here”, auquel un deuxième «l» a été ajouté pour souligner le caractère meurtrier du film d’horreur:

Le lettrage “Kilroy Was Here” ainsi que l’image d’un homme chauve, qui regarde par-dessus un mur avec son gros nez, a été principalement utilisé par les soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il existe également des versions de graffitis d’autres pays: par exemple, en Australie, il s’appelait “Foo Was Here” et en Grande-Bretagne, les soldats ont écrit “Chad Was Here” sur les murs de la maison et du matériel militaire. Le portrait le plus célèbre de “Kilroy Was Here” se trouve au Mémorial national de la Seconde Guerre mondiale à Washington, DC – vous pouvez en voir une photo sur Wikipedia.

Quand et sous quelle forme (cinéma, Blu-ray, streaming, etc.) «Killroy Was Here» sortira en France n’a pas encore été décidé.

