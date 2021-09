Bande-annonce Red Notice : Dwayne Johnson réunit les criminels les plus recherchés au monde sur Netflix

La remorque pour Avis rouge est ici et rassemble les poids lourds d’Hollywood Dwayne « The Rock » Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds et Chris Diamantopoulos pour une extravagance d’action à gros budget offerte par Netflix. Réalisé par Rawson Marshall Thurber, le projet est l’un des plus gros investissements du géant du streaming à ce jour, avec des fans ravis de voir le trio A-list s’unir pour ce qui sera certainement un braquage passionnant et globe-trotter.

Comme prévu, le tailleur se concentre sur notre trio central, chaque acteur faisant ce qu’il fait le mieux. Dwayne Johnson est à nouveau un biceps ambulant, étendant sa garde-robe et ayant l’air plutôt sérieux. Wonder Woman la star Gal Gadot continue de charmer son chemin à travers chaque scénario tout en démontrant ses côtelettes d’action. Et Deadpool Ryan Reynolds n’hésite pas à faire une boutade et une blague à chaque occasion.

Venu avec l’aimable autorisation de Intelligence centrale et Gratte-ciel réalisateur Rawson Marshall Thurber, Avis rouge plongera le public dans le monde du crime international. Le titre fait référence au moment où INTERPOL publie une notice rouge, une alerte mondiale pour traquer et capturer le voleur d’art le plus recherché au monde. Gal Gadot assumera le rôle du voleur d’art, tandis que Johnson est l’agent d’INTERPOL et le plus grand traqueur du monde, envoyé pour la faire venir.

« Je suis vos scores depuis un certain temps maintenant », a déclaré le personnage de Johnson, l’agent de profilage du FBI John Hartley dans la bande-annonce, dans une ligne de dialogue qui devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur cette sortie Netflix particulière. « Chaque ville, chaque braquage. Maintenant que vous avez été marqué avec des notices rouges, vous êtes devenu les criminels les plus recherchés au monde. Et je suis le seul à pouvoir vous faire entrer. »

Gadot entre en scène comme le plus grand voleur d’art du monde, avec Ryan Reynolds rejoindre en tant que plus grand escroc du monde (car ils doivent tous être les plus grands du monde, bien sûr), avec la bande-annonce taquinant toutes sortes de combats, poursuites et évasions dramatiques de prison et divers autres gros enjeux.

Le rassemblement de telles stars de renom sera certainement un attrait majeur pour le public désireux de regarder Avis rouge, avec le réalisateur Rawson Marshall Thurber bien conscient des talents à sa disposition. « Je veux dire, parlez de charisme », a récemment déclaré le cinéaste à propos de l’équipe de Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. « Alors, que se passe-t-il lorsque vous obtenez Deadpool, Wonder Woman et Black Adam à proximité immédiate l’un de l’autre? « Je me sens très, très chanceux. C’est un peu comme de la triche de réalisateur, les avoir tous les trois ensemble dans le même cadre. La chimie n’est tout simplement pas une fonction d’écriture ou même de mise en scène – c’est une fonction de casting. Vous l’avez ou vous ne l’avez pas. Et ces gars-là ont quelque chose de spécial. »

Universal Pictures avait initialement acheté les droits de distribution de Avis rouge et avait prévu la sortie du film le 13 novembre 2020. Cependant, le 8 juillet 2019, lorsque Universal n’a pas accepté le budget proposé, Netflix était plus qu’heureux de se lancer et de prendre le relais, le film devant en être un. des versions les plus populaires de Netflix. Avis rouge sortira sur Netflix le 12 novembre 2021.

Sujets : Avis rouge