Bande-annonce publiée pour le film Netflix Michael Keaton se déroulant pendant le 11 septembre

VARIANCE STORE Film adhésif à bandes dépolies - 1.52 m x 11 m (Stratos)

Bandes dépolies de 35 mm espacée 10 mm . Idéal pour décorer vos vitrages, retrouver votre intimité et conserver la lumière. Points forts : Renforce votre intimité Laisse passer la lumière Décore vos vitrages Se pose facilement Adhésif : pour une durabilité et limpidité inégalable. Peut se retirer à tout moment ! Pose intérieure sur tout type de vitrage à l'eau savonneuse Conseils de pose : 1. Munissez-vous du matériel nécessaire : cutter, raclette, marougle, pulvérisateur et grattoir. Nettoyez parfaitement les vitrages. 2. Séparez la pellicule de protection du film tout en pulvérisant de l'eau savonneuse sur la face adhésive. 3. Humidifiez à l'eau savonneuse la vitre à équiper et posez le film avec la face adhésive contre le vitrage. 4. Lissez le film et évacuer l'eau savonneuse à l'aide d'une maroufle du centre vers l'extérieur. 5. Redécoupez si nécessaire afin que le film ne touche pas le joint du vitrage. Félicitation, la pose est terminée ! Durabilité 12 à 15 ans pour une