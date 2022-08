Bande-annonce publiée pour Goodnight Mommy Remake avec Naomi Watts

Amazon a publié la première bande-annonce de son film d’horreur Bonne nuit mamanavec Naomi Watts. Bonne nuit maman est une ré-imagination du film autrichien du même nom de 2014. Watts joue une mère dont le visage est enveloppé de bandages à la suite d’une prétendue intervention de chirurgie esthétique. Le film sera présenté en première sur Prime Video le 16 septembre.

En saluant ses jumeaux, le personnage de Watts mentionne que son apparence « n’a rien à craindre ». Cependant, le comportement erratique de son personnage laisse bientôt ses fils jumeaux, interprétés par Cameron et Nicholas Crovetti (Gros petits mensonges), se demandant si la femme dans les bandages est réellement leur mère. Son comportement étrange comprend fumer dans la salle de bain, danser de manière séduisante devant un miroir et déchirer un dessin de ses fils. Elle établit également de nouvelles règles de la maison qui ne lui ressemblent pas, comme ne pas courir ou crier dans la maison ou entrer dans sa chambre ou la grange.

Le film Amazon est réalisé par Matt Sobel et fait suite à ses débuts en tant que réalisateur Emmène-moi à la rivière. Plus récemment, Sobel a réalisé des épisodes de Netflix Nouvelle saveur de cerise.Le scénario a été écrit par Kyle Warren (Arme mortelle séries télévisées). Bonne nuit maman met également en vedette Peter Hermann (Plus jeune). VJ Guibal, Nicolas Brigaud-Robert, Joshua Astrachan et David Kaplan ont produit, avec Watts, Sobel, Veronika Franz, Severin Fiala, Kyle Warren, Derrick Tseng, Sébastien Beffa et François Yon en tant que producteurs exécutifs.

Naomi Watts apparaîtra dans le deuxième volet de Ryan Murphy de Querelle. La deuxième saison de la série d’anthologies tournera autour des femmes de la haute société dans la vie de Truman Capote. Watts jouera Barbara « Babe » Paley.





L’original bonne nuit maman

Stadkino Verleih

Le film original a été co-réalisé par Severin Fiala et Veronika Franz. Il a été présenté en première au Festival du film de Venise avant de réussir dans plusieurs autres festivals. Le film acclamé par la critique est rapidement devenu culte. Lors d’une interview, Fiala a déclaré à Indiewire que le plus grand compliment du film était que deux personnes se sont évanouies en regardant certaines des dernières scènes de l’original. La Commission nationale de révision a nommé Bonne nuit maman l’un des 5 meilleurs films en langue étrangère de 2015.

Le remake de Sobel du film récent peut sembler étrange à certains, mais le réalisateur a voulu explorer les aspects psychologiques de l’histoire. Sobel a dit à People :