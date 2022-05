Bande-annonce pour Gangs Of London Saison 2

Une bande-annonce est tombée pour la saison deux du drame record de Sky Gangs de Londres, avant sa sortie plus tard cette année. Regardez-le ici :

Présenté par Sky comme un « thriller ambitieux, viscéral et bourré d’action », l’émission primée aux BAFTA a été surnommée « l’époque moderne ». Peaky Blinders‘ lorsque la première série est arrivée en avril 2020, ayant également été félicitée pour sa vision contemporaine du genre gangster et pour ses séquences de combat cinématographiques.

Le premier épisode a suivi la famille Wallace alors qu’ils faisaient face à la mort de leur patriarche Finn (Colm Meaney), ancien chef du groupe criminel le plus puissant de Londres, dont l’assassinat a provoqué une onde de choc dans la ville lorsque son fils Sean (Joe Cole) a pris le relais.

Avec les combattants kurdes de la liberté, le cartel de la drogue pakistanais, les voyageurs gallois et d’autres organismes criminels auxquels répondre, ce que Sean ne réalisait pas, c’est que l’un de ses plus grands ennemis venait de sa propre organisation – après que le flic infiltré Elliott (Sope Dirisu) ait réussi pour infiltrer la famille.

Après une finale explosive qui a vu Sean affronter Elliott, avec des conséquences fatales, Sky promet maintenant une « série de retour pleine de rebondissements, de rebondissements et de séquences d’action cinématographiques exaltantes », avec un synopsis officiel pour la saison deux disant : « Un an après la mort de Sean Wallace et les calculs violents de la première série, la carte et l’âme de Londres ont été redessinées. Les Wallaces survivants sont dispersés, les Dumanis brisés et séparés, et Elliot est maintenant contraint de travailler pour les Investors.

Crédit : Ciel

« Alors que les investisseurs regardent de haut une ville sombrer dans le chaos, ils décident que c’est assez et apportent des renforts pour rétablir le contrôle. Les anciens favoris et les nouveaux joueurs se battent contre le nouvel ordre, forçant les ennemis jurés à travailler ensemble et les membres de la famille à se trahir. . Qui gagnera la bataille pour l’âme de Londres ? »

Dans la nouvelle bande-annonce, Elliott dit en voix off : « Vraiment, j’ai vu des choses que vous n’avez pas vues. Vous savez ce que ça fait d’être impuissant, d’être un pion dans le jeu de quelqu’un d’autre. Les choses que ça vous fait faire.

« Qu’est-ce que ça fait d’être un roi? »

Crédit : Ciel

Parlant de la deuxième série, le directeur général du contenu de Sky UK, Zai Bennett, a précédemment déclaré: « Non seulement Gangs de Londres Le premier coffret le plus affolé de Sky cette année, c’est le plus grand lancement de drame original sur Sky Atlantic des cinq dernières années.

« C’est sombre, dangereux et nous sommes ravis qu’il revienne pour une deuxième série. La famille Wallace va-t-elle se relever, les Dumani resteront-ils fidèles à leurs nouveaux alliés et pour qui Elliot travaille-t-il vraiment ?

« Toutes ces questions et bien d’autres attendront les téléspectateurs de Sky lorsque Gangs de Londres revient sur les écrans en 2022. »

Crédit : Ciel

Dans une interview avec 45secondes.fr en 2020, le créateur Gareth Evans avait laissé entendre qu’un suivi pourrait être prévu, affirmant qu’il y aurait diverses «fins libres» à régler.

Il a déclaré: « Évidemment, lorsque nous le concevions, comme pour tout ce que vous concevez le long formulaire – vous regardez » ce que l’avenir peut nous réserver « et » où l’histoire peut-elle continuer à aller et à se développer « . Et je pense qu’en le temps que le public arrive là où le spectacle se termine dans la première saison, il saura qu’il y a tellement de façons différentes que cela pourrait se dérouler.

« Je reste super vague, je suis vraiment désolé ! Mais il y a beaucoup de choses qui traînent en vrac qui sont toutes un peu comme … Vous seriez curieux de savoir où finissent ces personnages et ce qu’ils deviennent quand vous arrivez à la saison deux. »

L’acteur Sope Dirisu, qui joue Elliot Finch, a ajouté : « Mais la seule façon de le savoir, c’est si les gens le regardent et l’apprécient ! Le public devra venir avec nous et voir. »