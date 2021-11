Bande-annonce pour chien : Channing Tatum est un animal sale impropre à la compagnie humaine

MGM Studios vient de sortir la bande-annonce de Chien, un film qui raconte l’histoire d’un couple improbable forcé de faire un voyage ensemble en route pour les funérailles d’un autre soldat. Ils se détestent ; il y a un manque flagrant de communication. Peuvent-ils trouver un moyen de travailler ensemble et d’arranger les choses ? Vous pourriez avoir besoin des mouchoirs en papier même pour la remorque.

Le synopsis officiel dit : « Chien est une comédie entre amis qui suit les mésaventures de deux anciens Rangers de l’armée jumelés contre leur gré lors du voyage de leur vie. Ranger de l’armée Briggs (Channing Tatum) et Lulu (un chien belge malinois) s’engouffrent dans une Ford Bronco de 1984 et descendent la côte du Pacifique dans l’espoir de se rendre à temps aux funérailles d’un autre soldat. En cours de route, ils se rendront complètement fous, enfreindront une petite poignée de lois, échapperont de peu à la mort et apprendront à baisser la garde afin d’avoir une chance de trouver le bonheur. »

Écrivain et réalisateur Reid Carolin (Magic Mike) et Channing Tatum se sont à nouveau associés pour ramener les rires, les awwws et, bien sûr, les larmes dans un film qui consiste à ramener un héros de guerre K-9 bien-aimé mais incompris aux États-Unis par un compagnon moins que doux. Vous avez vu ces vidéos de retrouvailles ; vous devez vous excuser si vous en voyez un accidentellement au bureau ! Dieu merci, ils brisent le larmoyant avec un soulagement comique ! Rejoindre le casting sont Jane Adams, Kevin Nash, Q’orianka Kilcher, Ethan Suplee, Emmy Raver-Lampman, Nicole LaLiberté, Luke Forbes et Ronnie Gene Blevins.

Tatum a été un homme occupé. Chien sort en salles en février et en mars, vous pouvez le voir Lost City of D. avec Sandra Bullock, Daniel Radcliffe, Oscar Nunez, Patti Harrison et une apparition en camée de Brad Pitt. lors d’une tournée de livres avec son modèle de couverture, elle est emportée par une tentative d’enlèvement qui les entraîne tous les deux dans une aventure acharnée dans la jungle. » Le film est réalisé par Adam et Aaron Nee, et produit par Bullock avec Seth Gordon, mieux connu comme le réalisateur de Des boss horribles et Le roi de Kong : une poignée de quartiers.

Il travaille actuellement avec Naomi Ackie sur le premier film de Zoë Kravitz, Pussy Island. Le thriller raconte l’histoire de « Frida, une jeune serveuse intelligente de Los Angeles qui a les yeux rivés sur le prix: le philanthrope et magnat de la technologie Slater King (Channing Tatum). Quand elle se fraye habilement un chemin dans le cercle restreint de King et finalement un rassemblement intime sur son île privée, elle est prête pour un voyage d’une vie. Malgré le cadre épique, des gens magnifiques, du champagne qui coule toujours et des soirées dansantes, Frida peut sentir qu’il y a plus sur cette île qu’il n’y paraît Quelque chose sur laquelle elle n’arrive pas à mettre le doigt. Quelque chose de terrifiant. » Le film a été écrit par Kravitz et ET Feigenbaum. Continuez à venir, M. Tatum ! Voir Chien seulement dans les salles de cinéma en février.

