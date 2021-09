Bande-annonce Ozark Saison 4: C’est le début de la fin pour les Byrdes

Jason Bateman, Laura Linney et Felix Solis devraient revenir en 2022 avec Ozark Saison 4. Normalement situé dans le Missouri, le premier aperçu de la saison 4 nous ramène à la fin de la saison 3 après qu’Helen Pierce a été tuée de manière choquante au Mexique. Nous avons maintenant un rapide aperçu des moments qui se sont déroulés après cet événement.

La bande-annonce s’ouvre sur un vaste plan de sky cam au-dessus de la petite ville mexicaine. Alors qu’une célébration se déroule à l’extérieur, une scène entièrement différente se déroule à l’intérieur avec Jason Bateman et Laura Linney. Les Byrdes, choqués, paniqués et nerveux, sont montrés en train de se laver après ce dont ils viennent d’être témoins, et se sentent probablement également coupables à ce sujet. Le couple se lave du sang sur son visage en silence. Bateman se tourne vers Linney pour s’occuper d’un point sur sa tête, puis nous entendons le clic d’une porte et le couple s’arrête, portant son attention sur la source du bruit. L’écran s’estompe et nous apprenons que les parties un et deux de la nouvelle saison seront disponibles sur Netflix en 2022.

Il existe de nombreuses théories pour la saison 4 d’Ozark, mais une grande question à laquelle tout le monde semble vouloir une réponse dans la saison 4 est de savoir pourquoi Omar Navarro a appelé à tuer Helen, l’avocate du cartel jouée par Janet McTeer, au lieu des Byrdes. La réponse sera, espérons-le, abordée dans les premiers instants de la nouvelle saison, mais je pense qu’il est sûr de dire que la réponse peut se résumer à une chose : la famille. Bien que nous ne voyions jamais de corps, Ben Davis, Tom Pelphrey, est apparemment tué dans la saison 3. L’absence de corps n’a pas tout à fait convaincu les fans que Ben est vraiment mort, mais peu importe, la réponse peut être dans la façon dont Navarro voit cela. acte.

Tout au long de la série, tout comme de nombreuses autres séries qui font intervenir des cartels, des entreprises familiales louches et d’autres crimes ignobles, l’accent est toujours mis principalement sur la famille. Navarro se rend compte qu’il ne peut pas assurer la sécurité de sa famille élargie, mais qu’il peut protéger ses enfants. C’est ce sentiment qui résonne le plus fort chez Wendy. Wendy a peut-être prouvé à Navarro que garder son mari et ses enfants en sécurité est aussi simple que possible dans la vie des blanchisseurs d’argent des cartels, mais elle était prête à sacrifier son propre frère pour le bien de « la mission ». Lorsque Wendy a lancé l’appel choquant de faire exécuter Ben alors qu’il semblait s’effondrer, cela a peut-être prouvé à Navarro les liens que les Byrdes étaient prêts à établir pour lui et pour l’autre.

L’autre grande question, qui a peut-être juste besoin de confirmation, est de savoir qui a tué Helen. Il n’est peut-être pas exagéré de dire que c’était probablement Nelson. Il était le seul à porter une chemise noire et cette chemise entre dans le cadre alors qu’il lève la main pour tirer. Le pistolet, d’ailleurs qui délivre le coup fatal à Helen, est également le même pistolet que nous le voyons utiliser tout au long de la série. Bien que la réponse soit probablement Nelson, ne serait-il pas amusant de lancer des fans pour une boucle et le coupable s’avère être quelqu’un d’autre? C’est peut-être là que Ben pourrait revenir en jeu, s’il est toujours en vie (ce que je pense toujours douteux), se venger d’Helen, peut-être sans savoir que c’est Wendy qui a appelé en premier lieu.

Indépendamment des questions, nous espérons obtenir plus de séquences des événements à venir à mesure que nous nous rapprochons de la sortie surdimensionnée de la saison 4. Bien qu’aucune date de sortie n’ait été annoncée, la troisième saison est tombée le 25 mars de cette année, il va donc de soi que la saison 4 pourrait tomber à cette époque. À en juger par ce que les trois premières saisons ont livré, j’ai hâte de voir les rebondissements que la saison 4 nous prendra. Rendez-vous en 2022 Ozark.

Sujets : Netflix, TUDUM