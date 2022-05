Bande-annonce officielle pour la nouvelle série brutale de Gangs of London Drops

La bande-annonce officielle de la deuxième saison tant attendue de Sky’s Gangs de Londres vient de tomber – et les choses dans la capitale semblent plus sanglantes que jamais alors qu’Elliott et co. retour pour le deuxième tour. Regardez la nouvelle bande-annonce ici :

La première série est devenue le plus grand lancement dramatique de Sky Original sur Sky Atlantic au cours des cinq dernières années lorsqu’elle est arrivée en avril 2020, remportant plus tard quatre BAFTA gallois pour la photographie et l’éclairage, le son, le montage et la conception de la production.

Maintenant, il revient pour un suivi très attendu, qui promet d’être «plein de rebondissements, de virages et de séquences d’action cinématographiques exaltantes» lorsqu’il atterrira plus tard cette année.

Crédit : Ciel

Un synopsis de Sky dit: «Un an après la mort de Sean Wallace et les violents calculs de la première série, la carte et l’âme de Londres ont été redessinées.

«Les Wallaces survivants sont dispersés, les Dumanis brisés et séparés, et l’ancien flic infiltré Elliot est maintenant obligé de travailler pour les investisseurs.

Crédit : Ciel

« Pour rétablir l’ordre, les investisseurs se sont alignés derrière le baron de l’héroïne Asif Afridi et ensemble, ils ont installé une nouvelle force dirigeante à Londres sous la forme d’un chef de gang brutal – Koba. Sa vision du paysage criminel est une dictature, un monde dans lequel les codes des gangsters de la vieille école n’existent pas et dans lequel il détient un monopole complet sur le trafic de drogue de Londres. Mais ce monopole ne peut pas durer éternellement.

« Les gangs ripostent – qui gagnera la bataille pour l’âme de Londres? »

Crédit : Ciel

Dans la nouvelle bande-annonce, on nous donne un bref rappel de la finale explosive de la saison 1, qui a vu Sean affronter le flic infiltré Elliott avec des conséquences fatales choquantes, avant de découvrir un mystérieux « nouveau joueur », qui, selon Ed Dumani, ne doit pas être sous-estimé.

Les Wallace semblent toujours lutter pour le pouvoir, la mère de Sean, Marian, disant en voix off : « Vous comprenez ce qu’il a fallu pour construire cette ville. Et vous connaissez la douleur de le perdre. Londres nous appartient.

Crédit : Ciel

Cependant, il semble que leur gestion de la ville soit menacée par diverses forces concurrentes, alors que « les anciens favoris et les nouveaux joueurs se battent contre le nouvel ordre, forçant les ennemis jurés à travailler ensemble et les membres de la famille à se trahir ».

Bien qu’il ne semble pas que Sean de Joe Cole se rétablira miraculeusement – ​​bien que des choses plus étranges se soient produites – la nouvelle saison voit Sọpẹ́ Dìrísù, Paapa Essiedu, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Orli Shuka, Pippa Bennett-Warner, Brian Vernel, Narges Rashidi, Asif Raza et Valene Kane reprennent leurs rôles aux côtés des nouveaux venus Waleed Zuaiter, la rappeuse française Jasmine Armando dans son premier rôle à la télévision, Fady El-Sayed, Salem Kali et Aymen Hamdouchi.