Bande-annonce officielle du gameplay de Super Baby 2 dans Dragon Ball FighterZ

Le mal Super Baby 2 est vu dans une nouvelle bande-annonce chargée de gameplay. Il arrivera ce 15 janvier à Dragon Ball FighterZ.

Super bébé 2 arrivera le 15 janvier à Dragon Ball FighterZ. Mais si vous avez le FighterZ Pass 3, qui comprend également Kefla, Roshi, Goku UltraInstinto et dans plusieurs mois Gogeta Super Saiyan 4, vous pourrez profiter de Vegeta Baby deux jours avant. Autrement dit, le 13 janvier, vous pouvez jouer.

Hier, le 10 janvier, le monde a vu les avantages de ce personnage chargé d’attaques et de trucs de tous côtés. Bien sûr, Super Baby 2 sera un personnage TOP du jeu. Va-t-il renverser l’interface utilisateur de Goku et Gotenks Super Saiyan 3? Bien sûr, vu ce qui s’est passé hier, le personnage de Dragon Ball GT a des bulletins de vote pour se faire une place entre le plus puissant du jeu Arc System Works et Bandai Namco.

Dans la bande-annonce de cet article, vous pouvez voir un combat de Dragon Ball FighterZ. Le plus sûr, c’est que dans quelques heures ou demain ce gameplay sera dans les répétitions du jeu. Au fait, si vous souhaitez jouer un peu plus tôt avec Super Baby 2, vous pouvez passer en mode arcade du jeu. Mettez Ginyu et changez le corps pour Vegeta Baby. De cette façon, vous pouvez jouer avec le personnage lorsqu’il est disponible.