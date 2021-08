Bande-annonce NHL 22 PS5 imminente, ajout de Superstar X-Factors de Madden NFL

Electronics Arts Madden 22 PS5

Madden NFL 22. Pour vivre la saison à fond. Grâce à Dynamic Gameday, retrouvez dans chaque mode de jeu la NFL que vous aimez. Que vous élaboriez une stratégie de match en Franchise, que vous lanciez un match dans Jouer maintenant (Play Now) ou en ligne dans Ultimate Team, observez partout l'impact de Dynamic Gameday.Les nouvelles fonctionnalités de Franchise incluent la gestion du personnel, un moteur de scénario amélioré et une stratégie hebdomadaire. Suivez l'avatar et la classe du joueur dans Face of The Franchise et The Yard grâce à la progression unifiée. Nouveauté MUT : réglez les Superstar X-Factors à la mi-temps.