Bande-annonce Limitless, le nouveau Chris Hemsworth sur Disney+

Disney+

Chris Hemsworth tentera de tester les limites de l’être humain dans cette nouvelle émission télévisée brutale bientôt disponible sur Disney+. Épingle de sûreté!

©Disney+Chris Hemsworth dans Illimité

Chris Hemsworth est reconnu dans l’industrie cinématographique hollywoodienne comme l’acteur qui prête son corps à Thor dans le Univers cinématographique Marvel. Désormais, un nouveau défi dans la carrière professionnelle de l’interprète l’amène à faire partie d’une série très spéciale qui se déroulera sur la plateforme de streaming. Disney+ s’associent à des scientifiques sur un projet du réalisateur acclamé Darren Aronofsky.

Le synopsis de l’émission dit : «En passant par une série d’épreuves épiques et de défis extraordinaires pour comprendre les limites du corps humain, les téléspectateurs apprendront de première main comment nous pouvons mieux vivre plus longtemps en découvrant des moyens de régénérer les dommages, de maximiser la force, de renforcer la résilience, de stimuler la mémoire et d’affronter la mortalité aux côtés Chris Hemsworth. ».

Chris Hemsworth dans une proposition risquée

Dans ce cas Chris Hemsworth montrera qu’il est en excellente forme physique quand ce sera à son tour de montrer quelle est la limite du corps humain et d’aider ainsi les scientifiques qui font partie de la série de Disney+ pour confirmer les théories et mettre en pratique différentes expériences qui visent à découvrir jusqu’où vont les êtres humains et s’ils peuvent vraiment vivre beaucoup plus longtemps qu’aujourd’hui.

La bande-annonce de la série documentaire montre l’acteur avec certains doutes sur certaines des expériences qu’il doit vivre grâce au projet risqué où on le verra nager, courir, sauter, grimper, escalader un gratte-ciel et voler en hélicoptère. Une véritable aventure à vocation scientifique comme tous les programmes dont vous pourrez profiter dans National géographique.

Concernant la carrière Chris Hemsworth à un moment donné, nous pouvons espérer le voir revenir à merveille Quoi Thor en plus de la première de la suite est en attente extraction 2 où il personnifie le mercenaire Tyler Rake et on le verra enfin comme un méchant dans un futur post-apocalyptique lorsqu’il fera partie de la préquelle de Mad Max titré furieux près de Anya Taylor Joy.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ accéder au contenu exclusif de la plateforme ? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂