Bande-annonce « Invasion »: l’écrivain « X-Men » apporte une invasion extraterrestre spectaculaire à l’échelle mondiale sur Apple TV +

L’actualité arrive sur Apple TV +. La société Apple vient de sortir le Bande annonce « Invasion », sa nouvelle série de science-fiction produite par Emmy Simon Kinberg et David Weil. « Invasion » se déroule sur plusieurs continents et comprendra dix épisodes qui racontera une invasion extraterrestre sous différents angles à travers le monde. Il sera présenté en avant-première le 22 octobre 2021 et puis vous pouvez voir la bande-annonce.





Comme l’a confirmé Apple, la série ne peut pas être vue dans son intégralité dès le premier jour, mais les épisodes seront diffusés à une cadence hebdomadaire. Le jour du lancement, les trois premiers épisodes seront publiés et un nouveau sera publié tous les vendredis.

Une invasion extraterrestre, différents points de vue

Comme nous l’avons indiqué, « Invasion » nous fera traverser différents continents pour raconter une invasion extraterrestre de différents points de vue. Il est produit et écrit par Emmy Simon Kinberg, qui était un producteur et scénariste pour la saga ‘X-men’, ‘Deadpool’ et ‘The Martian’; et David Weil (‘Les chasseurs’). Les deux servent de producteurs exécutifs.

Audrey Chon (« The Twilight Zone »), Amy Kaufman (« C’est ainsi qu’ils nous voient »), Elisa Ellis, Andrew Baldwin (« The Outsider ») jouent également producteurs exécutifs, tandis que Katie O’Connell Marsh (« Narcos ») est productrice exécutive pour Boat Rocker Studios (producteur de la série).

Sam Neill est l’un des protagonistes de la série.

Apple a également confirmé la distribution d’acteurs qui jouera dans la série. Dans la liste, nous trouvons des noms comme Sam Neill (‘Jurassic Park’), Shamier Anderson (‘Bruised’), Golshifteh Farahani (‘Tyler Rake’), Firas Nassar (‘Fauda’) et Shioli Kutsuna (‘Deadpool 2’).

Quant à la bande-annonce, la série vise à avoir quelques éléments d’action, mais il semble que sera plus axé sur le récit de l’invasion lui-même. Les extraterrestres en tant que tels n’apparaissent pas au-delà du vaisseau spatial qui est vu vers la fin. Il faudra attendre la fin de l’année pour le savoir.

Ce n’est pas le seul titre important qui il a une pomme dans les mains, mais pour cette année, nous attendons également avec impatience ‘Foundation’, la série basée sur le travail d’Isaac Asimov. Il n’a pas encore de date précise, malheureusement. Nous attendons également avec impatience la deuxième saison de ‘See’ et les nouvelles saisons de ‘The Morning Show’, entre autres.