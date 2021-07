Bande-annonce House of Gucci : Ridley Scott dirige un casting de stars dans une histoire de pouvoir et de meurtre

La première bande-annonce du réalisateur Ridley Scott Maison Gucci est arrivé pour nous éblouir avec le grand nombre de lauréats et de nominés aux Oscars qui se sont réunis pour donner vie à cette histoire vraie et intense. Avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons et Salma Hayek, Maison Gucci est en partie une biographie, en partie un thriller policier et illuminera à coup sûr la prochaine saison des récompenses.

Dirigé par Ridley Scott, et basé sur le livre de 2001 The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed par Sara Gay Forden, Maison Gucci s’inspire de l’histoire vraie et choquante de l’empire familial derrière la maison de couture italienne Gucci. Couvrant trois décennies d’amour, de trahison, de décadence, de vengeance et finalement de meurtre, nous voyons ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille ira pour contrôler.

La bande-annonce nous plonge rapidement dans ce monde de glamour et de richesse, chaque personnage étant drapé des plus beaux atours. Le casting est si ridiculement stellaire que sans aucun doute Maison Gucci sera riche en performances exceptionnelles, chacune concourant pour être la préférée de tous. Le plus accrocheur à ce jour doit être Jared Leto dans le rôle de Paolo Gucci, avec l’acteur rendu méconnaissable grâce à un maquillage et des prothèses impressionnants. Jusqu’à présent, il semble que ce ne seront pas seulement les performances en lice pour les récompenses.

Maison Gucci voit Lady Gaga revient sur grand écran pour la première fois depuis sa performance nominée aux Oscars dans Bradley Cooper’s Awards-darling Une star est née de retour en 2018. Le film retrouve la chanteuse et actrice dans le rôle de Patrizia Reggiani, l’ex-femme de Maurizio Gucci (Adam Driver), qui a été jugé et reconnu coupable d’avoir orchestré l’assassinat de l’icône de la mode sur les marches de son bureau en 1995. Le procès est rapidement devenu une sensation médiatique, révélant qu’après 12 ans de mariage et deux enfants, Gucci avait décidé de quitter Reggiani pour une autre femme.

Pendant ce temps, Patrizia Reggiani a été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau, que ses enfants ont blâmée pour ses actions et son plan d’assassinat. Reggiani a été surnommée la « Veuve noire » par la presse et a été condamnée à 29 ans, bien que sa peine ait été réduite après un appel réussi au motif que sa tumeur au cerveau avait affecté son comportement. Reggiani a ensuite purgé 18 ans de prison avant d’être libéré en 2016.

Les événements réels derrière House of Gucci sont pour le moins controversés, l’adaptation à venir ayant déjà été mal accueillie par Patrizia Gucci, l’un des cousins ​​germains de Maurizio Gucci, qui s’est depuis plaint publiquement que la version des événements de Ridley Scott est loin d’être être fidèle à la vie. « Nous sommes vraiment déçus », a-t-elle déclaré à l’Associated Press plus tôt cette année. « Je parle au nom de la famille. (Les cinéastes) volent l’identité d’une famille pour faire du profit, pour augmenter les revenus du système hollywoodien. »

« Notre famille a une identité, une vie privée », a-t-elle poursuivi. « On peut parler de tout, mais il y a une frontière qu’on ne peut pas franchir. » Maison Gucci est prévu pour le 24 novembre 2021.

