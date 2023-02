Bande-annonce Great Expectations: la nouvelle série Hulu met en lumière une sournoise Olivia Colman

Actrice primée Olivia Colman n’est pas étrangère aux projets dramatiques d’époque acclamés, ayant époustouflé le public et les critiques avec ses performances dans la comédie noire Le favori (2018) et plus tard dans la série dramatique La Couronne (2019) en tant que reine Elizabeth II. Cette fois, elle mettra une couronne légèrement différente dans la nouvelle série dramatique d’époque de Hulu, De grandes attentesqui devrait être diffusé sur la plateforme de streaming le 26 mars. Une nouvelle bande-annonce de la série est sortie, nous donnant un aperçu de ce conte classique.





De grandes attentes est basé sur un roman de 1861 de l’auteur classique Charles Dickens. En tant que l’une des œuvres les plus connues de Dickens, l’histoire a été adaptée à l’écran et à la scène à de nombreuses reprises au cours du siècle dernier, dès 1917. Cependant, cette dernière adaptation de Hulu se présente comme la version la plus fascinante à ce jour. , avec Lucy Forbes à la réalisation tandis que Steven Knight (Peaky Blinders) est à la fois scénariste et producteur.

FILM VIDÉO DU JOUR

Les autres producteurs incluent Ridley Scott, David W. Zucker, Tom Hardy, Dean Baker, Kate Crowe et Mona Qureshi. Olivia Colman, avec Fionn Whitehead (Dunkerque) comme orphelin Pip et Shalom-Brune Franklin (Dune : la fraternité) comme fille adoptive, Estella. Les autres acteurs incluent Ashley Thomas, Johnny Harris, Hayley Squires, Owen McDonnell, Trystan Gravelle et Matt Berry.





L’histoire d’un orphelin égaré par la richesse et la corruption

Hulu

La bande-annonce s’ouvre sur notre premier regard sur Miss Havisham (Olivia Colman), une femme sophistiquée et riche mais aigrie qui vit dans un manoir en ruine et envahi par la solitude, avec seulement sa fille adoptive Estella (Shalom-Brune Franklin) pour compagnie. Chaque jour, elle porte sa robe de mariée en lambeaux incroyablement ornée d’un mariage abandonné, ce qui ne fait qu’ajouter à sa façade plutôt obsédante.

Une fois décrite par l’auteur Dickens comme « la sorcière de l’endroit », Miss Havisham attire un jeune orphelin nommé Pip, qui rêve de sortir de la pauvreté décadente pour vivre une vie de haute société à Londres. Mlle Havisham propose d’être sa bienfaitrice pour l’aider à atteindre son objectif, tout en marionnette d’un amour naissant entre Pip et sa fille adoptive Estella, une orpheline comme lui. Mais, au fur et à mesure que Pip mûrit, il navigue dans le monde impitoyable des riches dignitaires et se retrouve sur une voie de plus en plus destructrice, tandis que Miss Havisham regarde dans l’ombre.

Les deux premiers épisodes de De grandes attentes sera présenté en première sur FX et Hulu le 26 mars.