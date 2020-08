Bande-annonce finale de We are who we are, la série de Luca Guadagnino pour HBO

La série aura un ton similaire à Appelez-moi par votre nom et sera présentée en première le 15 septembre

Luca Guadagnino s’est imposé comme l’un des réalisateurs les plus intéressants d’aujourd’hui. L’Italien a ébloui tout le monde avec son grand “Appelle-moi par ton nom”, l’un des meilleurs films qui ont pu être vus au cours de la dernière année 2017, et qui était sur le point de gagner il oscar pour le meilleur film de l’année, bien qu’il soit finalement vaincu par “La Forme de l’Eau”, le grand film de Guillermo del Toro.

Maintenant, il ira à la télévision avec “Nous sommes qui nous sommes”, une série qui suit le ton qui adopte Guadagnino dans ses œuvres ultérieures, et qui raconte l’histoire de deux enfants américains vivant sur une base militaire américaine en Italie qui explore l’amitié, le premier amour, l’identité et plonge le public dans toute l’euphorie chaotique et le chagrin d’être un adolescent, quelque chose qui pourrait arriver n’importe où dans le monde, mais dans ce cas, cela se produit dans cette petite partie de l’Amérique en Italie. A l’occasion de sa première imminente, la plateforme a partagé sa dernière bande-annonce.

Jack Dylan Grazer joue Fraser, un jeune de quatorze ans timide et introverti qui déménage de New York pour une base militaire en Vénétie avec ses mères, Sarah (Chloë Sevigny) et Maggie (Alice Braga), toutes deux dans l’armée américaine. Jordan Kristine Seamon Elle incarne Caitlin, audacieuse et confiante, qui vit avec sa famille sur la base depuis plusieurs années et parle italien. Contrairement à son frère aîné Danny (Spence Moore II), Caitlin a une relation plus étroite avec son père, Richard (Kid Cudi), et ne communique pas bien avec sa mère Jenny (Faith Alabi). La série sera présentée en première HBO Espagne le 15 septembre prochain.

