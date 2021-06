Bande annonce finale de ShangChi et la légende des dix anneaux

Officiellement confirmé par Marvel au ComicCon de San Diego 2019, ShangChi et la légende des dix anneaux Il a déjà une date de sortie et Ce sera le 3 septembre prochain quand il sortira en salles pour la première fois. Avec Simu Liu comme protagoniste, ce film racontera l’histoire d’un homme ordinaire, mais au passé très particulier car il a décidé de suivre un chemin différent de celui de son père lorsqu’il a découvert qu’il était un criminel.

Cependant, le gros problème et sur lequel l’intrigue se concentrera est que ShangChi devra rester en dehors d’une organisation liée à son père, qui entre dans sa vie pour tout compliquer. ShangChi et la légende des dix anneaux Il est basé sur les bandes dessinées Shang-Chi et sera le 26e film MCU qui complétera son casting avec Tony Leund, Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Florian Munteanu et Ronny Chieng.







Mais, au-delà du fait que l’avant-première de ce film manque toujours à l’appel, Marvel a déjà sorti le trailer final de ce qui promet d’être un succès après l’arrivée de Veuve noire. Cependant, la particularité de cette avancée est qu’en plus des réseaux, Il a également été diffusé par des chaînes de télévision comme ESPN, une chaîne qui est sous le contrôle de Disney, tout comme Marvel.

Cependant, plus tard, les réseaux du plus grand studio hollywoodien ont été ceux qui ont diffusé, globalement, l’avancée du film. « Ne manquez pas la nouvelle bande-annonce de ShangChi et la légende des dix anneaux, le nouveau film de Marvel Studios. Première septembre 2021, uniquement en salles« Ils ont écrit sur le compte officiel de Marvel Latam.

Dans ces images récemment publiées, un nouveau combat entre Shang-Chi apparaît contre Razor First dans un collectif géré par Katy. Bien que la scène la plus importante survienne lorsque un jeune mandarin est aperçu en train d’enfiler les dix anneaux et d’utiliser tous ses pouvoirs.