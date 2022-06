Bande-annonce exclusive : une famille d’immigrants organise des funérailles dans la comédie dramatique Tribeca Queen of Glory

Le Festival du film de Tribeca a lieu depuis le 8 juin, avec de nombreux titres intéressants en avant-première acclamés. L’un des films les plus impressionnants de Tribeca l’année dernière était Reine de gloire, qui a remporté le prix du meilleur nouveau réalisateur narratif, ainsi qu’une mention spéciale du jury; il a également remporté une nomination pour le meilleur premier long métrage aux Independent Spirit Awards. Qualifiée de « comédie noire pleine d’esprit et de compassion » par The Hollywood Reporter et d' »indé gagnant » par Variety, Reine de gloire obtient maintenant sa sortie en salles (le 15 juillet, pour être exact).

Nana Mensah fait ses débuts en tant que réalisatrice

Photos de Magnolia

Nana Mensah (connue pour son travail d’actrice dans La chaise et 13 raisons pour lesquelles) a écrit et réalisé le film, mettant en vedette en tant qu’étudiante au doctorat à l’Université de Columbia chargée d’organiser des funérailles traditionnelles et culturellement spécifiques avec sa communauté ghanéenne après le décès de sa mère. En plus de tout cela, elle doit faire face à la réapparition de son père largement absent, ainsi qu’à l’héritage surprise d’une librairie chrétienne et de son personnel inhabituel. Vous pouvez consulter la bande-annonce de Reine de gloire dessous.

Le film de Mensah a reçu des critiques élogieuses sur le circuit des festivals, étant salué comme une version moderne, vibrante et joyeuse de l’expérience classique des immigrants à New York. Mensah est un acteur talentueux, apparaissant en bonne place dans la série dramatique médicale Nouvel Amsterdamles comédies Netflix La chaise et Collageet le drame pour adolescents à succès 13 raisons pour lesquellesmais Reine de gloire est un projet beaucoup plus personnel pour elle. Comme elle l’explique dans la déclaration du réalisateur :

J’ai choisi de raconter cette histoire parce que moi et Sarah Obeng, le personnage principal, sommes tenaces. Nous existons tous les deux aussi dans le trait d’union entre afro-américains … Il semblait n’y avoir que deux façons d’être noir, et je n’étais pas tout à fait l’un d’eux […] Je pensais que le monde avait besoin de cette histoire parce que je ne l’avais simplement vue nulle part. Les histoires ouest-africaines ne rentrent pas tout à fait dans les cases dans lesquelles les publics occidentaux veulent les intégrer. Dans la culture asante — la culture de mes parents et celle des parents de Sarah, représentée dans Queen of Glory — une grande joie et une grande célébration peuvent coexister avec la douleur et la perte. Les histoires d’Asante montrent la vie comme une symbiose de drame et de comédie, chacun intervenant lorsque l’autre gonfle trop sauvagement, nécessitant d’être contrôlé.

Queen of Glory sort le 15 juillet

Photos de Magnolia

En tant que tel, Reine de gloire a été célébré pour sa combinaison homogène de drame austère et de comédie excentrique, et en tant que film sur des expériences noires spécifiques qui ne rentrent pas toujours parfaitement dans ces « boîtes », le public occidental essaie souvent de les intégrer. En plus de Mensah (et des membres de sa famille actuelle), le film met également en vedette Adam Leon, qui est en fait un cinéaste; ses films Clochards et Études italiennes sont acclamés par la critique, tout comme son premier long métrage, donne-moi le butin. Ce film était également le premier rôle principal de Meeko Gattuso (Le monstre, Roi Jack), qui joue dans Reine de gloire comme un ancien criminel qui travaille maintenant à la librairie chrétienne.

Reine de gloire est de Magnolia Pictures et sera présenté en première au Bam Rose Cinemas de Brooklyn le 15 juillet avec d’autres marchés à suivre.