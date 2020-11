Bande-annonce et détails de sortie de Batman: Soul of the Dragon annoncés

Le prochain film d’animation de DC ramène le Caped Crusader dans les années 70. Découvrez la première bande-annonce funky avec le boxart et les bonus.

Je suis toujours à la recherche de films d’animation DC, surtout quand ils deviennent bizarres et essaient quelque chose de nouveau. Batman: l’âme du dragon adopte définitivement cette approche avec une histoire d’Elseworlds qui voit Bruce Wayne au milieu des années 70 et s’attaquer à de nouveaux dangers:

Cela a l’air incroyable et très amusant. Âme du dragon est configuré pour frapper numériquement sur 12 janvier, avec l’arrivée du 4K Ultra HD et du Blu-ray 26 janvier 2021.

Situé au milieu des années 70, cette aventure Elseworlds trouve Bruce Wayne s’entraînant sous un maître sensei. C’est ici que Bruce, avec d’autres étudiants d’élite, est forgé dans le feu de la discipline des arts martiaux. Les liens qu’ils forment à vie seront mis à rude épreuve lorsqu’une menace mortelle surgira de leur passé. Il faudra les efforts combinés de Batman, des artistes martiaux de renommée mondiale Richard Dragon, Ben Turner et Lady Shiva, et de leur mentor O-Sensei pour combattre les monstres de ce monde et au-delà!

La distribution de l’ensemble comprend un groupe d’acteurs jouant le rôle d’étudiants en arts martiaux devenus héros dans David Giuntoli (Grimm, A Million Little Things) dans le rôle de Bruce Wayne / Batman, Mark Dacascos (John Wick: Chapitre 3 – Parabellum, Iron Chef America, Hawaii Five-0) comme Richard Dragon, Kelly Hu (Arrow, X2: X-Men United) comme Lady Shiva et Michael Jai White (Spawn, reprenant son rôle de Arrow) comme Ben Turner / Bronze Tiger. Leur mentor O-Sensei est exprimé par James Hong (Big Trouble in Little China, Blade Runner). Josh Keaton (Voltron: Legendary Defender; Green Lantern: The Animated Series) est présenté comme Jeffrey Burr, et des voix supplémentaires sont fournies par les acteurs vétérans de la voix off Grey Griffin, Chris Cox, Erica Luttrell, Robin Atkin Downes, Patrick Seitz, Jamie Chung et Eric Bauza.

Caractéristiques spéciales de Batman: Soul Of The Dragon

Pack combiné Blu-ray Ultra HD 4K, Blu-ray et numérique

Batman – Raw Groove (Nouvelle Featurette) – De l’explosion du cinéma graveleux et du kung-fu aux changements culturels qui se propagent aux États-Unis, nous explorons le début des années 70 et comment ils ont inspiré Batman: Soul of the Dragon.

Far Out Highlights (New Featurette) du producteur Jim Krieg – C’est une super coupe hors du commun et hors de vue de l’une des apparitions les plus amusantes du producteur Jim Krieg.

Un aperçu du prochain film DC Universe – Un aperçu du prochain film d’animation de la populaire collection DC Universe Movies, Justice Society: World War II.

Look Back: Superman: Red Son (Featurette) – La fusée de Kal-El fuyant Krypton n’atteint jamais Smallville, mais atterrit à la place en Union soviétique, modifiant à elle seule le nouvel ordre mondial. C’est la réimagination épique de l’histoire d’origine de Superman.

Look Back: Batman: Gotham By Gaslight (Featurette) – Dans le contexte du tournant du siècle Gotham, Batman est impliqué dans une recherche d’un criminel qui a commis les actes de meurtre les plus odieux. C’est Batman contre Jack l’Éventreur!

Tiré du DC Vault: Batman: The Animated Series, «Day of the Samurai»

Tiré du DC Vault: Batman: The Animated Series, «Night of the Ninja»