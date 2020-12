Bande-annonce et date du nouvel arc de Dragon Ball Super: The Survivor Granola

Nouveau trailer pour le prochain arc de Dragon Ball Super après la défaite de Moro. Un nouveau mal traque Son Goku et sa compagnie.

L’arc de Moro, ou mieux connu sous le nom de « Le prisonnier de la patrouille galactique », se termine dans le manga Dragon Ball Super 67. Le dimanche 20 décembre, il sera disponible en espagnol, et vous pourrez le lire grâce à Manga Plus. Mais cela ne s’arrête pas! Aujourd’hui via twitter ont annoncé l’arrivée du nouvel arc avec une remorque. Je ne ferai pas de spoilers, donc le mieux est que vous le voyiez. Si vous avez lu l’arc de Moro, vous comprendrez tout.

Vous pouvez également accéder à partir de ce lien aux premières ébauches de Toyotaro du manga Dragon Ball Super 67.

Le granola survivant

Le nouvel arc de Dragon Ball Super débutera au chapitre 68 de Dragon Ball Super. Malgré le peu d’informations dont nous disposons pour le moment, les premières images de ce nouvel arc suggèrent qu’il suivra directement le précédent. En fait, la bande-annonce nous montre qu’Android 73, ou plutôt ce qu’il en reste, pourrait avoir son importance dans cette nouvelle histoire. Le chapitre 68 de Dragon Ball Super arriverait le 20 janvier 2021.

Parcelle de Dragon Ball Super

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo … Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers »!? Une nouvelle série complète de «Dragon Ball», où «un après» est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

