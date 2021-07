Bande-annonce et date de sortie de Lost in Random

Des dés, du hasard et un peu de La Novia Cadávez. Tout cela et plus nous rappelle la bande-annonce avec la date de sortie de Lost in Random.

EA a été à l’aise cet après-midi lors de son EA Play. La compagnie a montré (sur tous les itinéraires d’été) ses propositions pour le futur proche. Et parmi eux le Date de sortie de Lost in Random. Et une remorque aussi.

Le jeu apporté par les gars de Zoink, développeurs de FE, arrivera le 10 septembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, voici la vidéo dans laquelle on éviscère un peu son système.

Comme nous le savions déjà, Lost in Random nous plongera carrément dans un monde assez bizarre qui nous rappelle beaucoup de films comme Corpse Bride, Les Mondes de Coraline ou The Nightmare Before Christmas. Au milieu de cette esthétique sinistre, mais en même temps touchante, nous devrons tout faire pour sauver notre sœur. Même si cela signifie s’associer à un dé.

Notre combinaison gagnante sera déchaînée lorsque nous parviendrons à donner de l’énergie à Dadelio (c’est le nom des dés) et à utiliser des cartes qui débloqueront des capacités. Avec cela, nous pouvons attaquer, défendre et tout gâcher au milieu du champ de bataille.

Rejoignez-vous un au hasard, coupable? Ou êtes-vous plutôt la terreur de Dead Space ?