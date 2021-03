Bande-annonce et date de sortie de Gogeta SSJ4 dans Dragon Ball FighterZ

Bandai Namco et Arc System Works présentent une bande-annonce spectaculaire pour Gogeta SSJ4 dans Dragon Ball FighterZ et annoncent sa date de sortie.

Nous avons enfin la date de sortie pour Gogeta SSJ4 dans Dragon Ball FighterZ. La fusion entre Son Goku Super Saiyan 4 et Vegeta Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT sera parmi nous le vendredi 12 mars sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Mais cette date de sortie de Gogeta SSJ4 est pour ceux qui n’ont pas acheté le FighterZ Pass 3. Si vous faites partie de ceux qui ont le Season Pass, le 10, vous aurez déjà Gogeta dans votre liste de combattants et vous pourrez jouer avec lui. ATTENTION! Les DLC de personnage dans FighterZ n’apparaissent pas automatiquement dans le modèle. Vous devez vous rendre sur le PlayStation Store, trouver le personnage et appuyer sur le bouton de chargement. Ceux qui ont Nintendo Switch auront encore plus de chance, car les personnages via DLC arrivent un jour avant.

Remorque Gogeta Super Saiyan 4 dans Dragon Ball FighterZ Et il a une finition dramatique! Disponible le 12 mars. #DBFZ pic.twitter.com/PnxBRdILbc – 45Secondes.fr (@45Secondes.fr) 7 mars 2021

Combat de «Gogetas»

Tout le monde s’attendait à une finition dramatique Gogeta SSJ4 dans Dragon Ball FighterZ. Même chose contre Super Baby 2 ou contre l’Omega Shenron attendu, mais non. Gogeta Super Saiyan 4 a une finition dramatique contre Gogeta Super Saiyan Blue.

Les deux versions de Gogeta se démarquent dans une fin de combat spectaculaire si l’on parvient à vaincre Gogeta SSJB ou SSJ4 dans certaines conditions telles que l’étape et l’attaque finale. Personnellement, j’espère et souhaite qu’ils mettent plus de ce type de finition dramatique inventée qui donne plus de vie au jeu. Je sais même que vous n’avez pas besoin de jouer un certain scénario pour que cela se produise.

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir les différences entre les deux finitions dramatiques. Avec cette nouvelle fin, Gogeta Super Saiyan blue a trois fins dramatiques disponibles: celle mentionnée contre Gogeta Super Saiyan 4, contre Broly de Dragon Ball Super et n’oublions pas le Dramatique contre Janemba du film Fusion.