Bande-annonce Escape the Undertaker : aidez le nouveau jour à survivre dans le spécial interactif Netflix

La WWE devient interactive pour une nouvelle spéciale mettant en vedette The Undertaker sur Netflix. Surnommé Escape The Undertaker, le titre est un film interactif mettant en vedette la légende de la WWE aux côtés de la faction populaire connue sous le nom de The New Day. Il appartiendra aux téléspectateurs d’aider à guider Kofi Kingston, Xavier Woods et l’actuel champion de la WWE Big E à travers la maison de Deadman, montrant une nouvelle facette de The Undertaker. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Le synopsis de Netflix pour Échapper à l’entrepreneur se lit comme suit : « Dans ce film interactif mettant en vedette des superstars de la WWE, The Undertaker a tendu un piège à l’équipe décorée The New Day dans son manoir. Ce qu’ils ne savent pas : le manoir de l’Undertaker est une maison hantée extrême, remplie à ras bord de défis surnaturels. C’est aux téléspectateurs de décider du sort de ces trois pauvres âmes qui tentent de survivre à la colère de The Undertaker. «

La bande-annonce révèle The New Day dans Vu-comme les décors et les pièges, suggérant que les enjeux sont élevés pour les lutteurs professionnels alors qu’ils se frayent un chemin à travers la Casa de Undertaker. Cela conduit à de multiples résultats différents qui encourageront les fans de la WWE à passer par Échapper à l’entrepreneur plusieurs fois. Alors que les lutteurs se trouvent dans des situations effrayantes, il ressort également de la bande-annonce que le film interactif est doté de beaucoup d’humour, grâce au choix de The New Day en tant que stars principales.

Pendant trois décennies, The Undertaker est surtout connu comme l’une des plus grandes superstars de la WWE, bien qu’il ait une expérience d’acteur limitée sous ses ceintures de championnat. En 1991, il apparaît aux côtés de Hulk Hogan dans la comédie familiale de science-fiction Commando de banlieue, jouant plus tard le Soul Chaser Demon dans la série d’horreur des années 1990 Poltergeist : L’Héritage. Le lutteur s’est également exprimé dans les films d’animation de la WWE The Flintstones & WWE : Stone Age Smackdown !, Scooby Doo! et WWE : La Malédiction du Démon de la Vitesse, et Surf’s Up 2: WaveMania.

L’année dernière, The Undertaker a été présenté dans le documentaire acclamé du WWE Network Undertaker : Le dernier tour. Dans le documentaire, le lutteur a finalement levé le voile sur son personnage de catcheur en laissant les fans rencontrer Mark Calaway, l’homme derrière le gadget. Il a également révélé qu’il prenait sa retraite en tant que lutteur professionnel car il estimait que son dernier match contre AJ Styles à WrestleMania était un moment suffisamment bon pour lui d’accrocher son chapeau alors qu’il partait au coucher du soleil.

« J’ai réalisé que j’avais pris tous les dons physiques, tous les outils que j’avais et que je les avais utilisés », a déclaré plus tard la célèbre superstar de la lutte au New York Post. « Il n’y a plus d’eau dans l’éponge, si je peux utiliser cette analogie. J’ai sonné tout ce que j’ai pu tirer de cette éponge. »

Quant à The New Day, les choses se passent très bien pour le trio sur la programmation de la WWE. Big E a récemment encaissé son titre « Money in the Bank », battant avec succès Bobby Lashley pour remporter le championnat de la WWE. Kofi Kingston détenait auparavant le titre et ensemble, l’équipe a remporté 11 championnats par équipe. Échapper à l’entrepreneur sortira dans le monde entier sur Netflix le 5 octobre 2021. Vous pouvez regarder Undertaker : Le dernier tour sur Peacock, qui a depuis acquis le réseau WWE.

