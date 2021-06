Dans le cadre du Summer Game Festival 2021, ils ont commencé à arriver les bandes-annonces de jeux vidéo qui nous colleront à l’écran dans les prochains mois. La première explosion de violence et d’adrénaline n’a été rien de moins que le très attendu « Elden Rings », une collaboration de Hidetaka Miyazaki de From Software et de George RR Martin, auteur de « Game of Thrones », avec un jeu qui récupère la violence, l’obscurité et des patrons titanesques des ‘Âmes’.

La remorque, en plus, Il ne s’est pas limité à montrer quelques cinématiques pour présenter le monde, mais vous pouvez voir des combats de boss, tout à fait dans la lignée des précédents titres de Miyazaki, et qui génère déjà des sueurs froides considérables chez le joueur. L’imagerie sombre, le monde dévasté que présente la bande-annonce et l’environnement pourri et corrompu que nous pouvons visiter font le reste.

L’été des jeux

« Elden Rings » a encore beaucoup à découvrir et à prouver, mais pour l’instant, il y a une date à l’horizon : 21 janvier 2022. Et quelques formats : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. D’ici là, nous pouvons affûter nos armes ou nous divertir avec certaines des autres propositions présentées par le Summer Game Festival 2021.

Parmi eux, ‘Tiny Tina’s Wonderlands’, le nouveau de Gear Software, qui récupère un personnage de ‘Bonderlands’ -bien que le jeu ne fasse pas partie de la saga-; ‘Metal Slug Tactics’, un jeu DotEmu pour PC qui transforme les mécaniques classiques de la saga; ou l’imminent « Death Stranding Director’s Cut » pour PS5, avec une bande-annonce qui a fait un clin d’œil à « Metal Gear Solid ».