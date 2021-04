Bande-annonce effrayante de Resident Evil: quand la série sortira sur Netflix

L’une des sorties les plus attendues de l’année arrive! Netflix a partagé la bande-annonce officielle et la date de sortie de Resident Evil: Ténèbres infinies, la première série CGI sur le jeu vidéo emblématique de Capcom. le avance effrayante a montré les personnages célèbres de la série en action et a ravi les fans. Regardez la vidéo et notez quand elle sera disponible!

« Dans le monde de Resident Evil, l’horreur, l’action et le suspense sont à nouveau entrelacés dans une nouvelle aventure épique d’une beauté visuelle et d’un réalisme sans précédent », est le synopsis officiel de la série qui sera basée sur Resident Evil 2 et qui aura comme protagonistes Léon S. Kennedy Oui Claire Redfield.

Comme on le voit dans l’aperçu, L’émission se déroulera en 2006 après la découverte d’un incident de piratage à la Maison Blanche. Leon se rendra à Washington pour enquêter sur le fait, mais sera surpris par des morts-vivants. Il rencontrera plus tard Claire, qui passait en revue un étrange dessin réalisé par un garçon réfugié alors qu’il travaillait sur une mission dirigée par Terrasave pour superviser la construction d’un centre de bien-être.







Il s’agit de la quatrième production par CGI animation sur le célèbre jeu vidéo, bien que le premier au format série. Resident Evil: Dégénérescence à partir de 2008, Resident Evil: Damnation à partir de 2012 et Resident Evil: Vendetta de 2017 étaient les films qui précèdent la première préparée par la plateforme de streaming.

Quand Resident Evil: Infinite Darkness sort-il?

Resident Evil: Ténèbres infinies apparaîtra sur l’écran Netflix en juillet 2021 au niveau mondial. Il sera dirigé par le Eiichirō Hasumi et sera produit par Hiroyuki kobayashi Au Japon. Le nombre d’épisodes et si une deuxième saison est prévue est encore inconnu.

L’énorme franchise Resident Evil est née en 1996 et couvre diverses industries du divertissement. Ce ne sera pas le premier que Netflix apporte à l’écran car il l’a récemment fait avec le succès The Witcher et prépare actuellement le lancement de la série Anime, Castlevania.