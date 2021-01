Bande-annonce documentaire de Britney Spears partagée

Une remorque pour un nouveau documentaire axé sur la vie personnelle de Britney Spears, intitulé, «Encadrement de Britney Spears».

Il nouveau documentaire produit par Le New York Times et Gauche droite Les productions seront publiées sous la forme d’une série de six versements, qui atteindront FX et Hulu le prochain 5 février.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Britney Spears fête ses 39 ans avec un nouveau single

Selon la description du nouveau série documentaire, le projet explorera la carrière musicale problématique de Lances, ses batailles juridiques avec son père et le mouvement #FreeBritney.

Le nouveau série documentaire proposera des entretiens avec des personnes proches de Britney et des avocats impliqués dans sa bataille juridique avec son père.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Britney Spears annonce un nouveau single au milieu d’une bataille juridique avec son père

Britney Spears est sous la tutelle légale de son père depuis 2008 après avoir été hospitalisé pour un état mental déclinant. Un tribunal a décidé que son père serait son tuteur légal momentané, mais c’est devenu un statut permanent qui a tourmenté la chanteuse depuis.

Le mois dernier de août, Britney Il a dit qu’il ne voulait pas être sous le contrôle de son père, cependant, rien n’a changé pour le moment. La chanteuse a même déclaré qu’elle ne chanterait plus tant qu’elle ne serait pas légalement libérée de ses liens avec son père.