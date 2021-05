Bande-annonce de Venom: Let There Be Carnage est sorti

Dans les bandes dessinées originales de Marvel, le symbiote extraterrestre qui se lie à Brock pour former Venom engendre un symbiote de progéniture, qui se lie avec le tueur en série impitoyable Cletus Kasady pour former Carnage – un supervillain plus sombre, plus puissant et tout à fait brutal qui est apparu à l’origine dans Spider-Man univers.