Bande-annonce de Vacation Friends : John Cena et Lil Rel Howery continuent la fête cet été sur Hulu

20th Century Studios a publié la première bande-annonce de Amis de vacances. La comédie à venir devrait être diffusée sur Hulu aux États-Unis, ainsi que sur Star et Disney + à l’échelle internationale, cet été. Le casting est dirigé par John Cena (F9, Bloqueurs) et Lil Rel Howery (Sortez, Judas et le Messie Noir). Le studio la décrit comme une « comédie brute et torride ». D’après ce que nous voyons dans la bande-annonce, cela semble être le cas.

le Amis de vacances la bande-annonce s’ouvre sur ce qui semble être un beau mariage, qui est ensuite écrasé, littéralement, par un couple sauvage qui n’a clairement pas été invité à se joindre aux festivités par ailleurs calmes. Nous en venons à découvrir que ces briseurs de mariage ont rencontré les mariés un peu récemment lors de vacances au Mexique, où ils se sont tous détachés les uns des autres. Par conséquent, ils avaient l’impression qu’il était parfaitement normal de se présenter au mariage sans y être invité. Comme on peut l’imaginer, les dérives et le chaos s’ensuivent.

Avec le retour de la superstar de la WWE et du comédien préféré des fans en tête d’affiche, le casting comprend également Yvonne Orji (Insécurité, École du soir), Meredith Hagner (Fête de la recherche, Palm Springs), Robert Sagesse (L’aliéniste, Ballers), Andrew Bachelor (La baby-sitter, Holidate) et Lynn Whitfield (Greenleaf, la réunion de famille de Madea). Tarver d’argile (Silicon Valley) occupe le fauteuil du directeur. Le film a été écrit par Tom Mullen, Tim Mullen, Clay Tarver, Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Todd Garner (Tag, jouer avec le feu) et Timothy M. Bourne (Amour, Simon, The Hate U Give) servir de producteurs, avec Steve Pink et Sean Robins servant de producteurs exécutifs.

Ce sera le premier film de 20th Century Studios à avoir une sortie mondiale sur Hulu et Disney +, ce qui est un gros problème pour Disney. La fusion massive avec Fox en 2019, qui a coûté plus de 70 milliards de dollars à Disney, a été largement considérée comme un moyen de renforcer le profil de streaming du studio. Cela a certainement bien fonctionné jusqu’à présent.

Amis de vacances se concentre sur Marcus et Emily (Lil Rel Howery, Yvonne Orji). Ils se lient d’amitié avec les fêtards sauvages et à la recherche de sensations fortes Ron et Kyla (Jean Cena, Meredith Hagner) dans un complexe au Mexique. Vivant dans le moment présent, le couple typiquement équilibré se déchaîne pour profiter d’une semaine de plaisir et de débauche avec leurs nouveaux amis. Des mois après leur promenade du côté sauvage, Marcus et Emily sont horrifiés lorsque Ron et Kyla se présentent à leur mariage sans y être invités. Cela crée du chaos et prouve que ce qui se passe en vacances ne reste pas toujours en vacances.

On ne sait pas pourquoi Disney a finalement décidé de sortir Hulu en streaming pour celui-ci. Compte tenu de la distribution impliquée, cela semble être quelque chose qui aurait pu avoir un tir décent dans les cinémas. Du moins sur papier. Mais à l’ère du streaming, quelque chose comme ça peut être mieux adapté à la base d’abonnés plutôt que de se battre pour des dollars au box-office. Une affiche du film a également été publiée, que nous avons incluse pour que vous puissiez la consulter. Amis de vacances arrive le 27 août des 20th Century Studios. Assurez-vous de découvrir la nouvelle bande-annonce par vous-même.

