Bande annonce de Trek To Yomi, un Japon féodal en noir et blanc

Japon féodal, katanas, graphismes noir et blanc et sang… Premier trailer de Trek to Yomi, le dernier des développeurs de Shadow Warrior.

Hier lors de la conférence Devolver Digital à l’E3 2021, avec sa mise en scène caractéristique depuis des années, quelques jeux vidéo intéressants ont été présentés. Et l’un de ces jeux dans Trek to Yomi, qui m’a donné de longues dents avec sa bande-annonce vu qu’il s’agit d’un jeu vidéo se déroulant dans le Japon féodal.

Développé pour PC Master Race, PlayStation 5 et Xbox Series S/X, la première chose qui nous vient à propos de ce jeu est son apparence. Ils semblent avoir repris l’idée du filtre Kurosawa de Ghost of Tsushima et les garçons et les filles de Flying Wild Hog ont dit : « Et si on faisait le jeu tout en noir et blanc ? » Et garçon, il s’avère qu’avoir ce look est assez attrayant.

Pour l’instant, nous n’avons qu’une bande-annonce et le peu qu’ils ont commenté sur le jeu vidéo. Hiroki sera le protagoniste, qui promet à son maître qu’il protégera son village des attaquants. C’est un jeu vidéo qui consiste à écraser tout ce qui bouge. Tamporo demande beaucoup à l’histoire.

Autre curiosité, ses développeurs laissent de côté les consoles PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Bien que j’aie du mal à croire qu’avec l’attraction que les jeux de ce type ont sur la machine Nintendo, cela ne finisse pas par partir.

La date de sortie de Trek to Yomi est inconnue, mais la bande-annonce indique qu’il sera disponible en 2022. Sur la plate-forme Steam, nous pouvons voir le fichier du jeu, et il arrivera sous-titré dans notre langue. Les voix ne seront disponibles qu’en japonais. Nous pouvons également voir la configuration minimale requise (PC) dont nous avons besoin pour pouvoir jouer.