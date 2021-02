Bande-annonce de ‘Total War: Warhammer III’: l’univers des batailles colossales entre démons et humains arrive sur PC en 2021

Pour la troisième fois, La franchise millionnaire de batailles à l’échelle épique arrive à la franchise « Total War ». Avec un trailer spectaculaire, Creative Assembly annonce qu’il le lancera en septembre 2021 pour PC, la plateforme habituelle de la saga stratégique. Ainsi, cette année aussi, nous assisterons à l’affrontement entre le monde démoniaque et les sentinelles mortelles.

Pour la première fois dans le jeu vidéo, les régions de Kislev et Cathai arriveront dans la saga avec les factions du Chaos (Khorne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch). « Nos concepteurs se sont éclatés pour créer et développer les armées de Cathay et Kislev pour ce projet. »dit Jon Gillard, directeur mondial des licences pour Games Workshop, propriétaire de la franchise, « nous avons donc vraiment hâte de vous voir participer aux batailles de ce troisième grand jeu de la série. ».

Total War plus Warhammer, le choc des titans

Le jeu est à nouveau aux commandes de Creative Assembly, le studio britannique expérimenté qui depuis les années quatre-vingt a développé des jeux pour des franchises de renommée internationale, comme ce « Warhammer » dans la « guerre totale », le mémorable « Alien: Isolation » et même , avec l’aide de 343 Industries, est entré dans «Halo Wars 2». Dans ce nouvel opus de la franchise, ils mettent le joueur dans la position d’avoir à décider de sauver ou d’exploiter le pouvoir d’un dieu mourant.

2021 va être une année avec de nombreux produits Warhammer à notre disposition, mais pas tous dans le même monde fantastique de cette «guerre totale». En attendant plus de détails sur «Blood Bowl 3», il faut se rappeler que «Warhammer 40,000» a également une prochaine sortie à la porte, le très attendu «Darktide». Sera-ce l’année de l’explosion courant dominant de la franchise?