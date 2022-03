Bande-annonce de Top Gun : Maverick : Tom Cruise retourne dans les airs

Une nouvelle bande-annonce passionnante pour la suite tant attendue »Top Gun : Maverick » vient d’être révélé. La suite du film mettant en vedette Tom Croisière« Top Gun », sorti en 1986, a été considéré comme un classique culte des films d’action, et lorsqu’un deuxième film a été annoncé plusieurs années plus tard, il a immédiatement attiré l’attention du public. Le film d’action aérien verra le retour de Pete « Maverick » Mitchell, le célèbre pilote d’essai et instructeur de haut vol. Le nouvel aperçu nous donne un aperçu détaillé des grandes scènes pleines d’action, avec la tension entre Maverick et Bradley »Rooster » Bradshaw, le nouveau personnage ajouté à la saga qui sera joué par l’acteur. Miles Teller.

Avec l’introduction de Rooster, Maverick est obligé d’affronter son passé instable, ainsi que ses « peurs les plus profondes », ou comme le suggère le synopsis officiel du film :

« Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete « Maverick » Mitchell (Tom Cruise) est à sa place, en tant que pilote d’essai intrépide et en esquivant l’avancement de rang qui le mettrait à la terre. Quand il se retrouve à s’entraîner un détachement de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif d’appel: « Rooster », le fils du défunt ami de Maverick et Radar Intercept Officier, le lieutenant Nick Bradshaw, alias « Goose ».

» Confronté à un avenir incertain et aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, aboutissant à une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui la feront. être choisi pour le piloter », continue-t-on à lire.

Le nouveau film sera réalisé par Joseph Kosinski, qui a travaillé avec Tom Cruise sur le film »Oblivion ». »Top Gun: Maverick » comprendra également d’autres acteurs hollywoodiens dans son casting, dont Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Poweell, Lewis Pullman, Ed Harris et bien d’autres.

Le film sortira en salles le 27 mai de cette année, mais aura une présentation avant sa première au festival du film de Cannes.