Bande-annonce de The Sympathizer avec Robert Downey Jr Drops

Alors que Robert Downey Jr est toujours en train de s’adapter à sa retraite de Marvel, il n’est certainement pas ralenti autrement sur de nouveaux projets. Son plus récent est une série dramatique d’espionnage unique et bourrée d’action à venir sur HBO Max (maintenant simplement appelée «Max» après sa fusion avec Discovery) appelée Le sympathisant dans lequel il joue un sérieux maître du déguisement. Selon un rapport de Variety, la première bande-annonce de l’émission a été publiée aujourd’hui, donnant un aperçu de première main du fascinant thriller d’espionnage.





Le Sympathisant, qui est basé sur un livre du même nom lauréat du prix Pulitzer de Viet Thanh Nguyen, est dirigé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook et Don McKellan (Crimes of the Future). La série met en vedette une multitude d’acteurs vietnamiens célèbres, dont Hoa Xuande qui a récemment joué Lin dans l’adaptation Netflix de Cowboy Bebop, Fred Nguyen, Toan Le, Duy Nguyen, Vy Le, Alan Trong, Sandra Oh (Grey’s Anatomy), Kieu Chinh, Nguyen Cao Ky Duyen, Kayli Tran, VyVy Nguyen et Robert Downey Jr (Avengers : Endgame). Il est également co-producteur exécutif du projet aux côtés de sa femme Susan Downey, Amanda Burrell, Niv Fichman, Kim Ly, Ron Schmidt, Jisun Beck et l’auteur Viet Thanh Nguyen.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

La ligne de conduite officielle du film décrit la série comme « un thriller d’espionnage et une satire interculturelle sur les luttes d’un espion communiste mi-français, mi-vietnamien pendant les derniers jours de la guerre du Vietnam et son exil aux États-Unis qui en a résulté ».





Downey Jr porte de nombreux visages, littéralement

La bande-annonce s’ouvre sur un jeune homme (Hoa Xuande) connu simplement sous le nom de Capitaine, interviewé par un militant anti-guerre américain sur ses exploits lors de la catastrophique guerre du Vietnam. Lorsqu’on lui demande s’il a tué quelqu’un, il rit et après une pause affirme qu’il ne l’a jamais fait, directement. Il demande à son tour au militant quel camp il a soutenu, le Nord ou le Sud, ce à quoi il répond le peuple vietnamien dans son ensemble. Le jeune capitaine se moque de son ignorance et taquine qu’il pourrait être un membre du Viet Cong ou un espion envoyé en Amérique, car nous voyons une séquence de ses activités en effet en tant qu’espion. En réalité, il était à la fois un espion et un contre-espion envoyé par l’armée du Nord-Vietnam pour infiltrer l’armée du Sud-Vietnam, alors qu’il a en fait fourni des informations au Sud. Après avoir été contraint de fuir aux États-Unis avec son ancien général, il réside avec une communauté de réfugiés sud-vietnamiens et continue de transmettre des informations aux Viet Cong.

Nous voyons Robert Downey Jr dans un rôle encore sans nom en tant qu’homme aux multiples visages américains, représentant l’establishment farouchement opposé par les communistes. D’un membre potentiel du Congrès du comté d’Orange à un agent de la CIA en passant par un réalisateur de films, il déploie ses talents de déguisement tout en se liant d’amitié avec le capitaine. La bande-annonce se termine avec les deux plaisantant sur le fait de jouer différents rôles, le personnage de Downey Jr plaisantant en disant que le capitaine pourrait jouer à la fois le rôle d’espion et de contre-espion. Après une pause, il rit et martèle qu’il ne serait pas doué pour ça.

Le sympathisant devrait être diffusé sur le service de streaming Max l’année prochaine. Voir la bande-annonce ci-dessous.