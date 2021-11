Bande-annonce de The Last Rite : Exorcist Horror libère une entité démoniaque pour Thanksgiving

Le lutteur et acteur Leroy Kincaide fait ses débuts de réalisateur avec Le dernier sacre, et la bande-annonce officielle est sortie. Prévu pour le 26 novembre de Samuel Goldwyn Films, le film d’exorcisme est inspiré de faits réels et a été présenté en première mondiale au Arrow Video FrightFest 2021. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Le dernier sacre étoiles Bethan Waller (oiseau rouge), Johnny Fleming (Soho), Kit Smith (Échos), Tara Hoyos – Martinez (Confiance), Ian Macnaughton (Le cirque volant de Monthy Python), David Kerr (La Couronne), Deborah Blake (Garçon milliardaire). Leroy Kincaide a réalisé et écrit le scénario. Kincaide a également joué avec Chloe Chudasama.

Le synopsis dit: « Lucy, une étude d’une étudiante en médecine à domicile et victime de paralysie du sommeil, emménage avec son petit ami et découvre que tout n’est pas comme il y paraît, lorsqu’elle est la proie d’une force démoniaque déterminée à la déchirer de l’intérieur. Déchirée entre la raison et l’inconnu, Lucy n’a d’autre choix que de contacter un prêtre local, le Père Roberts pour obtenir de l’aide. Avec le temps qui manque et la force obscure la consumant de l’intérieur, le Père Roberts est obligé de faire un choix, faire le bien chose et impliquer l’église, ou aider Lucy en menant son propre exorcisme contre la volonté de l’église.

« Je me sens incroyablement excité et ravi que mon premier long métrage trouve sa place chez le prestigieux Samuel Goldwyn Films », a déclaré le réalisateur. « Après toute l’équité de sang et de sueur qui a été nécessaire pour faire Le dernier sacre possible, c’est formidable que le public américain puisse bientôt regarder mon récit d’une horreur surnaturelle. »

Ancien lutteur professionnel qui a remporté l’or aux championnats du Royaume-Uni, Leroy Kincaide s’est depuis concentré sur le travail des deux côtés de la caméra. Il a réalisé une poignée de courts métrages, dont Max Payne : Châtiment basé sur le jeu vidéo, avec Le dernier sacre servant de ses débuts de réalisateur pour un long métrage. Il est apparu en tant qu’acteur dans la série Amazon Jack Ryan et a des rôles dans les titres à venir Nous sommes soldat, Les loups de guerre, et Retour 2 Retour.

« Mes inspirations pour Le dernier sacre venaient de quelques endroits, certains de mes plus grands tirages sur l’histoire étaient mes propres expériences de vie personnelles avec la paralysie du sommeil et les événements paranormaux », a déclaré Kincaide à propos du film au magazine Starburst. « Non seulement mes expériences personnelles étaient pertinentes, mais je suis très fortement influencé par des cas réels de surnaturel également. De nombreuses heures de recherche et de fouille m’ont conduit sur un chemin très intéressant et sombre, et un que je crois fermement autant que nous vivons dans ce monde il y a des forces que nous ne comprenons pas, et parfois quand nous regardons dans le vide des ténèbres , les ténèbres nous regardent. »

Il a ajouté: « Avec une expérience de vie si lourde sur les choses, il était tout à fait logique de diriger une histoire » inspirée d’événements réels « dans un domaine que j’aime non seulement mais avec lequel j’ai aussi une certaine expérience … et donc, Le dernier sacre est né. »

Le dernier sacre devrait sortir le 26 novembre 2021. Cette nouvelle nous vient de Samuel Goldwyn Films.

