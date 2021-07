Bande-annonce de The Last Duel : Matt Damon et Ben Affleck se réunissent dans l’épopée historique de Ridley Scott

20th Century Studios a dévoilé la première bande-annonce de Le dernier duel. Cela semble être un concurrent instantané de la saison des récompenses sur le papier. Il est réalisé par Ridley Scott (Alien, Gladiateur), réunit Chasse de bonne volonté le duo Ben Affleck et Matt Damon ensemble à l’écran ensemble pour la première fois depuis des années. En plus de cela, il présente une distribution de liste A qui comprend également Adam Driver (Star Wars : Le Réveil de la Force, BlackKkKlansman). Sans oublier qu’il s’agit d’une pièce d’époque du 14ème siècle, et Scott a eu la chance de creuser dans le passé dans ses œuvres précédentes.

La bande-annonce s’ouvre sur une voix off menaçante avant de passer à quelques plans d’action. Nous entrons ensuite dans des trucs médiévaux sérieux, des joutes de chevaliers et des choses de cette nature, avant d’entrer dans le vif du sujet. Une accusation d’un crime horrible est émise, ce qui Matt Damon et Adam Pilote sur un parcours de duel à mort.

Le dernier duel se déroule au milieu de la guerre de Cent Ans. Basé sur des événements réels, le film dévoile des hypothèses de longue date sur le dernier duel sanctionné par la France entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus des rivaux acharnés. Carrouges est un chevalier respecté connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris, quant à lui, est un écuyer normand dont l’intelligence et l’éloquence font de lui l’un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque la femme de Carrouges est brutalement agressée par Le Gris, ce qu’il nie avoir fait, elle refuse de garder le silence. Après qu’elle se soit avancée pour faire face à son agresseur présumé, un duel à mort épuisant se déroule qui place le sort de tous les trois entre les mains de Dieu.

Matt Damon incarne Jean de Carrouges, Adam Driver est Jacques Le Gris, avec Ben Affleck comme le comte Pierre d’Alençon. Le casting comprend également Jodie Comer (Tuer Eve, mec libre) comme Marguerite de Carrouges. Le scénario a été écrit par Nicole Holofcener (Pouvez-vous jamais me pardonner?), qui a travaillé aux côtés d’Affleck et Damon. Il est basé sur le livre d’Eric Jager. Ridley Scott produit avec Kevin J. Walsh, Jennifer Fox, Nicole Holofcener, Damon et Affleck. Kevin Halloran, Drew Vinton, Madison Ainley sont les producteurs exécutifs. Scott avait ceci à dire à ce sujet.

« J’adore travailler avec Matt, donc c’était un bonus supplémentaire de pouvoir travailler avec lui et Ben en tant qu’acteurs et scénaristes, avec Nicole Holofcener, et je savais que ce serait un excellent résultat. J’avais admiré le spectacle ‘ Killing Eve’ et cherchait l’opportunité de présenter à Jodie Comer un rôle stimulant. Son interprétation de Marguerite fera d’elle l’une des grandes actrices de sa génération. »

Bien qu’il soit encore tôt, ce Ridley Scott le film est rempli à apporter avec les favoris des Oscars. Il ne fait aucun doute que Disney, qui contrôle finalement le projet depuis la fusion avec Fox, mettra des ressources derrière lui pour obtenir un peu d’amour pour la saison des récompenses plus tard cette année. En supposant que les critiques répondent gentiment. Cependant, nous devrions entendre un mot à ce sujet assez tôt. Le dernier duel devrait sortir en salles le 15 octobre dans les studios 20th Century. Assurez-vous de vérifier la bande-annonce par vous-même.

Sujets : Le dernier duel