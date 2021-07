Bande-annonce de Sweet Girl : Jason Momoa est en quête de vengeance en août

Jason Momoa se bat pour la justice dans la première bande-annonce du prochain thriller d’action de Netflix, Gentille fille. le Aquaman star et homme-montagne de la vie réelle incarne un mari dévasté dans une mission de vengeance contre les personnes responsables de la mort de sa femme, avec des images récemment publiées présentant tous les combats au poing et les lignes de dialogue grisonnantes que vous pourriez souhaiter.

Gentille fille se concentre sur l’homme de famille dévoué Ray Cooper, qui promet justice contre la société pharmaceutique responsable du retrait d’un médicament potentiellement salvateur du marché juste avant que sa femme (Adria Arjona) ne meure d’un cancer. Mais lorsque sa recherche de la vérité mène à une rencontre mortelle qui met Ray et sa fille Rachel (Isabela Merced) en danger, la mission de Ray se transforme en une quête de vengeance afin de protéger la seule famille qui lui reste.

Jason Momoa est rejoint dans cette aventure spectaculaire par Dora et la cité d’or perdue star Isabela Merced comme sa fille. Réalisé par Brian Andrew Mendoza dans ses débuts en tant que réalisateur et écrit par Philip Eisner, Gregg Hurwitz et Will Staples, le casting de Sweet Girl est composé de Manuel Garcia-Rulfo, Raza Jaffrey, Adria Arjona, Justin Bartha, Lex Scott Davis et Marisa Tomei.

Sur la base des nouvelles images, Gentille fille semble mettre Momoa sur un terrain quelque peu inconnu, l’acteur imposant ayant l’air un peu plus éloigné de sa profondeur par rapport à la lutte contre les méchants sous-marins en tant que super-héros. Bien qu’il ait toujours l’air très habile à lancer des coups de poing et à sauter de très haut au nom du drame sur grand écran, Momoa joue davantage un personnage ordinaire avec les vulnérabilités inévitables qui découlent du fait d’être un père devrait donner à l’acteur de nombreuses occasions de puiser dans un côté émotionnel que le public n’a jamais vu beaucoup auparavant.

Gentille fille n’est que l’un des prochains projets Netflix de Jason Momoa, l’acteur devant également jouer dans le réalisateur Francis Lawrence Pays du sommeil. Basé sur la série de bandes dessinées, Little Nemo au Pays du sommeil de Winsor McCay, l’adaptation de Netflix suit une jeune fille, Nema, 11 ans, qui découvre une carte secrète du monde onirique du titulaire Slumberland. Après la mort apparente de son père en mer, Nema découvre un monde appelé « Slumberland » dans ses rêves où elle rencontre un hors-la-loi excentrique, Flip, joué par Momoa, qui se trouve être une créature mi-homme/mi-monstre. Nema s’efforce d’explorer Slumberland et de trouver un moyen de souhaiter le retour de son père. Slumberland devrait arriver sur le streamer en 2022.

Momoa fait également connaître sa présence sur grand écran et a plusieurs projets à l’horizon loin de la populaire plateforme de streaming. L’acteur fait partie de la distribution stellaire de l’ensemble du réalisateur Denis Villeneuve Dune adaptation, avec Momoa devant jouer le superbement nommé Duncan Idaho dans l’épopée de science-fiction. Momoa reviendra également dans le monde de DC et reprendra le rôle du héros sous-marin, Aquaman, dans une suite dont la sortie est prévue pour 2022 et qui s’est récemment révélée être intitulée Aquaman et le Royaume Perdu.

Sweet Girl devrait sortir sur Netflix le 20 août 2021.

