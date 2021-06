Bande-annonce de Ron’s Gone Wrong: votre nouveau meilleur ami est un peu en retrait

Ce matin apporte la première bande-annonce du prochain film d’animation, Ron a mal tourné, ce qui a l’air très amusant.

Pour célébrer la « Journée du meilleur ami », les studios Disney/20e siècle nous ont donné un premier aperçu du nouveau film d’animation, Ron a mal tourné, avec Zach Galifianakis :

Je creuse beaucoup cette bande-annonce. L’animation est élégante et l’humour ressemble à quelque chose que les familles (composées de plusieurs âges) pourront apprécier. C’est difficile de ne pas en avoir Grand héros 6 vibrations de cela, mais ce n’est certainement pas une mauvaise chose. Ce qui me fait le plus craquer, cependant, c’est à quel point cela ressemblait à la configuration du Un jeu d’enfant redémarrer…..

« Ron’s Gone Wrong » de 20th Century Studios, la première sortie en salles du studio d’animation CG basé au Royaume-Uni, Locksmith Animation, sortira dans les salles du monde entier le 22 octobre 2021. L’aventure de la comédie animée, qui met en vedette Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman, Ed Helms et le juge Smith, est un regard touchant et hilarant sur l’amitié naissante entre un collégien et son robot défectueux.

« Ron’s Gone Wrong » de 20th Century Studios et Locksmith Animation est l’histoire de Barney, un collégien socialement maladroit et de Ron, son nouvel appareil marchant, parlant et connecté numériquement, qui est censé être son « meilleur ami hors de la boîte . » Les dysfonctionnements hilarants de Ron, dans le contexte de l’ère des médias sociaux, les lancent dans un voyage bourré d’action dans lequel garçon et robot se réconcilient avec le merveilleux désordre de la véritable amitié. « Ron’s Gone Wrong » présente les voix de Zach Galifianakis (« A Wrinkle in Time »), Jack Dylan Grazer (« Shazam! »), Olivia Colman (« The Crown »), Ed Helms (« The Office »), Justice Smith (« Jurassic World: Fallen Kingdom »), Rob Delaney (« Deadpool 2 »), Kylie Cantrall (« Gabby Duran and the Unsittables »), Ricardo Hurtado (« The Goldbergs »), Marcus Scribner (« Black-ish »), Thomas Barbusca (« Tchad »).

Le film est réalisé par le vétéran de Pixar Jean-Philippe Vine (scénariste sur « Cars 3 » et « The Good Dinosaur ») et la co-fondatrice de Locksmith (« Arthur Christmas ») avec Octavio Rodriguez (story artist sur « Coco » et Co-réalisation de « Les Indestructibles 2 »). Le scénario est écrit par Peter Baynham (« Arthur Christmas », « Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan », « Borat: Next Moviefilm ») & Smith. Julie Lockhart (« Shaun the Sheep Movie », « The Pirates! Band of Misfits »), également co-fondatrice de Locksmith, et Lara Breay produisent, avec la présidente de Locksmith Elisabeth Murdoch, Smith et Baynham en tant que producteurs exécutifs.