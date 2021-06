Bande-annonce de Replaced, un indie avec beaucoup d’action futuriste pour 2022

Lors de la conférence Microsoft de cet E3 2021, une bande-annonce de Replaced, un jeu vidéo indépendant futuriste qui sortira sur Xbox One, Xbox Series X et PC, a été diffusée.

La conférence de Microsoft à l’E3 2021 était bonne. Les jeux présentés peuvent plaire plus ou moins, mais ce qui est clair, c’est que la société derrière Xbox sait quoi faire : Afficher les jeux. Et c’est ce qu’il a fait avec Remorque remplacée.

REPLACED arrivera en 2022 sur Xbox Series X, Xbox One et PC. L’avantage de ce titre, et de celui de bien d’autres, c’est qu’il sera disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass sur consoles et PC. Microsoft s’est chargé de nous faire comprendre que chaque jeu vidéo qu’il sortira sera comme ceci : sur presque toutes les plateformes et directement sur son service d’abonnement. Ci-dessous, vous avez la bande-annonce de Remplacé.

Raplaced nous plonge dans un futur dans lequel nous contrôlons un personnage particulier. C’est une IA (appelée REACH) à l’intérieur d’un corps humain. Le cadre est une immense ville fortifiée contrôlée par une société qui expérimente avec ses habitants. Ceci est un petit résumé de l’histoire de Replaced, un jeu vidéo qui dès que nous le verrons en mouvement, nous tomberons amoureux de son pixel art.

Il n’a toujours pas de date de sortie, mais sa sortie devrait être en 2022, comme presque tous les titres qui ont été montrés à la conférence Microsoft cet E3 2021. Remplacé me rappelle également un titre indépendant, The Last Night, qui a été montré à l’E3 2017 dans une autre des conférences de Microsoft mais cela a été oublié depuis longtemps. Il est même tombé un peu en disgrâce avec certains messages Twitter de son créateur.