Bande-annonce de No Man of God : Elijah Wood se retrouve face à Ted Bundy

Aujourd’hui apporte la première bande-annonce pour Aucun homme de Dieu. Il s’agit d’un nouveau film centré sur le tristement célèbre tueur en série Ted Bundy. Ce n’est certainement pas le premier, et ce ne sera probablement pas le dernier. Mais il essaie de faire quelque chose de nouveau. Elijah Wood (Le Seigneur des Anneaux, Sin City) joue un agent du FBI nommé Bill Hagmaier qui a fini par nouer une relation intime avec Bundy, joué par Luke Kirby (Le but d’un chien, la merveilleuse Mme Maisel), dans les années qui ont suivi son incarcération.

La bande-annonce s’ouvre en indiquant clairement qu’il s’agit d’une histoire vraie. Nous entrons ensuite dans la viande et les pommes de terre, ce qui voit Bill d’Elijah Wood avoir des conversations avec Bundy de Luke Kirby. Juste avant son exécution prévue, Bundy décide qu’il est prêt à parler. Avouez tout. Mais à Bill et seulement à Bill. Cela devient alors une série de conversations très intenses qui amènent Bill à beaucoup s’interroger sur sa propre vie. Cela semble être radicalement différent de ce que Netflix nous a donné avec Extrêmement méchant, incroyablement mauvais et vil, qui mettait en vedette Zac Efron dans le rôle de Ted Bundy.

Aux côtés de Elijah Wood, Le casting comprend également Aleksa Palladino, Robert Patrick, W. Earl Brown, Gilbert Owuor, Christian Clemenson, Hugo Armstrong, Will Harris, Emily Berry et Steven Pritchard. Amber Sealey est dans le fauteuil du réalisateur. Kit Lesser a écrit le scénario. Daniel Noah, Elijah Wood et Lisa Whalen ont produit le film, avec Stacy Jorgensen, Elisa Lleras, Mark Ward, Jonas Katzenstein, Maximilian Leo, Allison Baver, Lauren Magura et Luke Watson en tant que producteurs exécutifs.

Aucun homme de Dieu se concentre sur le tueur en série Ted Bundy qui, en 1980, a été condamné à mort par électrocution. Au cours des années suivantes, il a accepté de partager les détails de ses crimes, mais à un seul homme. Le film est basé sur l’histoire vraie de la relation bizarre et complexe qui s’est formée entre l’agent du FBI Bill Hagmaier et un incarcéré Ted Bundy dans les années qui ont précédé son exécution. La réalisatrice Amber Sealey avait ceci à dire à ce sujet.

« No Man of God parle en grande partie de la lutte de Bill pour comprendre ce qui le rend différent de Ted, et de sa prise de conscience naissante qu’ils ne sont en fait pas si différents. En même temps, nous montrons Bundy d’une manière qui n’a jamais été vue auparavant. , le non-glorifié, peu sûr, narcissique. Ce n’est pas la rockstar-Bundy dont tout le monde aime parler, c’est le vrai homme avec tous ses besoins pathétiques. Nous voyons leur relation évoluer et se terminer dans l’intimité. Bill a accepté leurs similitudes, et comprend que ce n’est peut-être qu’un murmure d’un fil qui les sépare, ce n’est peut-être qu’un choix personnel qui l’empêche d’être comme Ted, ou qui empêche l’un de nous d’être méchant. »

Le studio a également publié une nouvelle affiche pour le film, que nous avons également incluse pour que vous puissiez la consulter. Aucun homme de Dieu arrive en salles, à la demande et en numérique le 27 août de RLJE Films. Assurez-vous de vérifier la bande-annonce par vous-même.