Bande-annonce de niveau de boss: Frank Grillo est piégé dans une boucle temporelle tordue sur Hulu

Nous avons la première bande-annonce pour Niveau de boss. Le nouvel action / thriller était à l’origine destiné à une sortie en salle, mais au lieu de cela, il fera ses débuts sur Hulu aux États-Unis.Le film met en vedette Frank Grillo (La purge: l’anarchie, Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver), qui a retrouvé son collaborateur fréquent, l’écrivain / réalisateur Joe Carnahan (Le gris, L’équipe A). Cette fois-ci, Grillo se retrouve piégé dans une boucle temporelle mortelle. Cela apporte une nouvelle tournure au dispositif de l’intrigue de plus en plus populaire consistant à faire vivre sans cesse quelqu’un le même jour. D’autres exemples récents incluent Bord de demain, Joyeux jour de la mort et Palm Springs.

La bande-annonce s’ouvre sur le personnage de Frank Grillo, Roy, entrant dans un restaurant et ayant beaucoup trop à boire avant d’être rapidement assassiné. Nous apprenons que cela s’est produit à quelques reprises, avec un mystérieux méchant joué par Mel Gibson tirant les ficelles. Roy est obligé de revivre sa mort brutale maintes et maintes fois, sans aucun moyen de l’arrêter. Un jour fatidique, les choses changent alors que l’amour de sa vie est toujours vivant, ce qui le met dans une quête pour la sauver. La bande-annonce est chargée d’action et de violence brutale. Balles. Décapitations. Même les combats à l’épée. Il se passe beaucoup de choses ici.

Joe Carnahan est dans le fauteuil du réalisateur. Carnahan a écrit le scénario aux côtés de Chris Borey et Eddie Borey. Carnahan est également producteur aux côtés de Frank Grillo, Randall Emmett et George Furla. Le casting comprend également Mel Gibson (Arme mortelle, La maison de papa 2), Naomi Watts (L’impossible, L’anneau), Annabelle Wallis (La momie, Annabelle), Ken Jeong (Communauté, La gueule de bois), Will Sasso (Télévision folle, Comment j’ai rencontré votre mère), Selina Lo (Le collecteur de dettes, Triple menace), Meadow Williams (10 minutes écoulées, Repaire des voleurs) et Michelle Yeoh (Star Trek: Découverte, Asiatiques riches fous).

Niveau de boss voit un ancien agent des forces spéciales nommé Roy Pulver (Frank Grillo} piégé dans une boucle temporelle qui répète constamment le jour de son meurtre. Il découvre des indices sur un projet gouvernemental secret qui pourrait percer le mystère derrière sa mort prématurée. Dans une course contre la montre, Pulver doit traquer le colonel Ventor (Mel Gibson), le puissant chef du programme gouvernemental, tout en dépassant les assassins impitoyables et qualifiés déterminés à le garder de la vérité afin de sortir de la boucle, sauver son ex -wife (Naomi Watts) et revivre pour demain.

Comme c’est le cas pour de nombreux films l’année dernière, et maintenant en 2021, ils sont réutilisés pour le streaming. Hulu a payé quelque part dans la fourchette à huit chiffres pour les droits de celui-ci, qui devrait toujours sortir en salles à l’étranger. C’est en quelque sorte le meilleur scénario pour ces films qui étaient bloqués dans le no man’s land en attendant leur sortie. Bien qu’il soit difficile pour les gros blockbusters de gagner de l’argent de cette façon, un projet à budget moyen comme celui-ci peut bien fonctionner avec une stratégie de lancement hybride. Niveau de boss arrive le 5 mars sur le service de streaming Hulu. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets: Niveau de boss